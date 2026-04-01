Copa do Mundo 2026: saiba os craques que ficaram de fora da competição

Troféu da Copa do Mundo - Foto: Photo by ULISES RUIZ / AFP

Com o fim das repescagens para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, os grupos para a disputa do Mundial já estão definidos. No entanto, grandes nomes do futebol mundial ficaram de fora da competição após não conseguirem classificar suas seleções.

Craques que ficaram fora da Copa do Mundo de 2026

Dominik Szoboszlai (Hungria)

O craque da seleção da Hungria, que veste a pesada camisa 8 do Liverpool, da Inglaterra, não conseguiu levar a sua equipe ao Mundial. A eliminação ocorreu na partida contra a Irlanda, válida pelas eliminatórias europeias, na qual a seleção vice-campeã do mundo (1938 e 1954) sofreu uma virada por 3 a 2. Com isso, a Hungria completará 40 anos sem disputar o torneio.

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Szoboszlai em campo pela Hungria | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Khvicha Kvaratskhelia (Geórgia)

Um dos destaques do elenco do Paris Saint-Germain, o atacante Khvicha Kvaratskhelia também ficará de fora. O craque georgiano é peça fundamental do PSG e teve papel decisivo no inédito título da Champions League do clube. A Geórgia nunca se classificou para uma Copa do Mundo; sua principal participação internacional foi na Eurocopa de 2024.

Kvaratskhelia comemorando gol pelo PSG | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Victor Osimhen (Nigéria)

Após temporadas de destaque com a camisa do Napoli, Victor Osimhen transferiu-se para o Galatasaray, da Turquia, onde se manteve como a principal peça ofensiva da equipe. A seleção da Nigéria, que teve classificações consecutivas entre 1994 e 2018, ficará de fora de seu segundo Mundial seguido após perder para o Congo, nos pênaltis, na final da repescagem continental.

Victor Osimhen em campo pela Napoli | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Robert Lewandowski (Polônia)

O artilheiro do Barcelona viu a classificação da Polônia, e talvez a sua última chance de disputar uma Copa, esvair-se após a eliminação para a Suécia. Em uma partida movimentada, os suecos venceram por 3 a 2. Atualmente com 37 anos, Lewandowski segue em alto nível, mas terá 41 anos na próxima edição, o que torna sua participação futura incerta.

Lewandowski em campo pelo Barcelona | Foto: Josep LAGO / AFP

Gianluigi Donnarumma (Itália)

O goleiro do Manchester City viu a Itália ficar de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. A Azzurra foi eliminada pela Bósnia e Herzegovina na repescagem europeia. A partida foi decidida nos pênaltis após empate no tempo normal; Esposito e Cristante desperdiçaram suas cobranças, enquanto os bósnios converteram todas. O resultado aprofunda a crise da seleção italiana, ausente do torneio desde 2014.

Donnarumma em campo pela Itália | Foto: AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI

Confira os grupos definidos para a Copa do Mundo

Grupo A

México

África do Sul

Coreia do Sul

República Tcheca

Grupo B

Canadá

Bósnia e Herzegovina

Catar

Suíça

Grupo C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

Grupo E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

Grupo F

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

Grupo G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo I

França

Senegal

Iraque ou Bolívia

Noruega

Grupo J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K

Portugal

RD Congo ou Jamaica

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L