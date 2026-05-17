Fábio Porchat desabafa após acidente em teatro: “Uma tragédia”

Acidente deixou uma funcionária e algumas pessoas da plateia feridas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O humorista Fábio Porchat cancelou dois shows após um acidente deixar uma funcionária e algumas pessoas da plateia feridas no Teatro Humboldt, em Interlagos, na zona sul de São Paulo. As apresentações aconteceriam no sábado, 16.

Porchat deu detalhes do caso e desabafou nos stories do Instagram. “A gente lamenta o horror de isso ter acontecido. A gente está em contato com as pessoas. Ninguém em estado grave. A gente vai descobrir mais conforme o dia a noite forem passando”, disse.

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Ressarcimento

Ele aproveitou para orientar sobre ressarcimento do valor pago. “Evidentemente, todo mundo vai ser ressarcido, vai poder procurar por onde fez a compra. Isso é a menor das questões agora. Vamos achar uma nova data para fazer esses dois shows”, garantiu.

O humorista pontuou que o mais importante é que as pessoas estão sendo atendidas. “Uma pena, um horror, uma tragédia, mas podia ter sido muito pior. Agora todo mundo está um pouco assustado, mas achei que era importante vir aqui pra dizer que estamos tentando cuidar, o máximo possível”, disse.

Pedido de desculpas

Fábio Porchat finalizou com um pedido de desculpas para os seus admiradores. “Uma coisa que não está nas nossas mãos. Torcendo para que as pessoas que se machucaram de alguma forma se recuperem o quanto antes. Vai dar tudo certo”, encerrou.

O acidente

O público que foi ao Teatro Humboldt para ver Fábio Porchat levou um susto antes da apresentação. Um acidente com uma funcionária do espetáculo deixou feridos e causou o cancelamento dos shows.

De acordo com o humorista, uma técnica caiu de uma altura elevada enquanto ajustava luzes e refletores do teatro. Na queda, equipamentos, caixas de som e estruturas de iluminação atingiram o público e algumas pessoas precisaram de atendimento médico.

Ainda segundo o ator, apesar de o caso ter sido grave e alguns fãs terem sido hospitalizados, ninguém morreu ou se feriu gravemente. Além disso, ele afirmou que técnica envolvida no acidente também passa bem.