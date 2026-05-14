Persona non grata: Fábio Porchat pode ser banido do Rio de Janeiro? Entenda

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O humorista Fábio Porchat - Foto: Reprodução | Redes sociais

O humorista Fábio Porchat pode ser declarado persona non grata no Rio de Janeiro. Isso ocorre devido a um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Apresentada pelo deputado Rodrigo Amorim, a proposta ainda será submetida à votação no plenário para atribuir o termo a Fábio Porchat.

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Para ser aprovada, a medida precisa do apoio de 36 deputados e de maioria simples. Ainda assim, o projeto pode ser vetado pelo governador.

Fábio Porchat reage

Como resposta, o humorista publicou um vídeo nas redes sociais debochando da proposta.

“Eu tenho mais de 20 anos de carreira, já ganhei prêmio, mas nunca imaginei que eu fosse conseguir chegar nesse lugar. Deputado chateado comigo é um negócio que enche meu peito de orgulho. Tô me tremendo”, brincou.

“Eu recebi votos de gente da família Pôncio, uma família que tem uma trajetória linda no Rio de Janeiro. Eu falo isso e me dá um arrepio”, afirmou.

O que significa “persona non grata”?

A expressão “persona non grata” significa “pessoa não bem-vinda”. No âmbito diplomático, trata-se de uma declaração oficial feita por um país para indicar que um representante estrangeiro não é mais aceito em seu território, o que pode resultar na perda de imunidades e na exigência de sua retirada.

Humorista vai ser banido do Rio?

No caso de Fábio Porchat, a medida tem caráter simbólico. A proposta não impede sua permanência no estado do Rio de Janeiro.

No âmbito estadual, o título de persona non grata funciona apenas como uma nota formal de repúdio, sem qualquer efeito legal que impeça a circulação ou permanência da pessoa no estado.