POLÊMICA
Atriz expõe mensagens de jogador casado cotado para a Copa do Mundo
Influenciadora relatou que atleta envia pedidos nas redes sociais
Em clima de Copa do Mundo, a atriz Joana Cabral revelou ter sofrido assédio por um jogador que integra a pré-lista de convocados para a FIFA de 2026.
A influenciadora relata que o atleta é casado e envia mensagens frequentes nas redes sociais com pedidos obscenos.
“Que absurdo. Ele manda mensagens quase todos os dias. Tenho até vontade de contar para a esposa. Mas não quero confusão e isso pode até atrapalhá-lo na Copa do Mundo”, afirmou.
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Segundo ela, eles não mantém contato nas redes sociais e que ele “só reage aos meus stories e manda direct. O famoso: stalker”.
Quem é o jogador?
A atriz não revelou o nome do jogador. No entanto, revelou que o atleta chegou a sugerir uma troca de fotos íntimas.
“Perguntou se trocaria nudes e se podia mandar o dele. Eu disse: ‘Óbvio que não’. O grande problema é ele ser casado e esse monte de coisas obscenas que ele fala. Pelo menos isso, porque tem cada cara nojento”.