Atriz expõe mensagens de jogador casado cotado para a Copa do Mundo

Siga o A TARDE no Google

Copa do Mundo - Foto: Divulgação | Adidas

Em clima de Copa do Mundo, a atriz Joana Cabral revelou ter sofrido assédio por um jogador que integra a pré-lista de convocados para a FIFA de 2026.

A influenciadora relata que o atleta é casado e envia mensagens frequentes nas redes sociais com pedidos obscenos.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Que absurdo. Ele manda mensagens quase todos os dias. Tenho até vontade de contar para a esposa. Mas não quero confusão e isso pode até atrapalhá-lo na Copa do Mundo”, afirmou.

Segundo ela, eles não mantém contato nas redes sociais e que ele “só reage aos meus stories e manda direct. O famoso: stalker”.

Quem é o jogador?

A atriz não revelou o nome do jogador. No entanto, revelou que o atleta chegou a sugerir uma troca de fotos íntimas.

“Perguntou se trocaria nudes e se podia mandar o dele. Eu disse: ‘Óbvio que não’. O grande problema é ele ser casado e esse monte de coisas obscenas que ele fala. Pelo menos isso, porque tem cada cara nojento”.