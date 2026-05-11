Diogo Nogueira cancela shows após problema grave de saúde; saiba o diagnóstico

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O cantor Diogo Nogueira anunciou nesta segunda-feira, 11, o cancelamento dos próximos compromissos da agenda de shows após ser diagnosticado com um quadro de laringite bacteriana grave.

A informação foi divulgada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais do artista. Segundo a equipe do sambista, ele está internado e precisará interromper temporariamente o uso da voz durante o tratamento.

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“Por orientação médica, Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias”, informou a nota divulgada pela assessoria.

Após o anúncio, fãs e seguidores deixaram mensagens de apoio ao cantor nas redes sociais, desejando melhora e rápida recuperação.

O que é laringite?

A laringite é uma inflamação na laringe, região localizada entre a faringe e a traqueia e responsável por abrigar as cordas vocais. O problema pode provocar rouquidão, dores na garganta e dificuldade para falar.

A condição pode ser causada por infecções virais ou bacterianas, alergias, refluxo, irritações e até pelo uso excessivo da voz.

Principais sintomas da laringite

Rouquidão ou perda da voz;

Dor de garganta;

Tosse seca;

Sensação de garganta irritada;

Dor ao engolir;

Pigarro constante;

Febre em alguns casos.

Em quadros mais graves, a doença também pode causar dificuldade para respirar, falta de ar e piora progressiva das dores.

Como é feito o tratamento?

O tratamento varia de acordo com a causa da inflamação e deve ser acompanhado por um médico otorrinolaringologista. Em situações mais severas, como infecções bacterianas, pode ser necessário uso de medicamentos e repouso vocal absoluto.