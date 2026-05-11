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Diogo Nogueira cancela shows após problema grave de saúde; saiba o diagnóstico
Informação foi divulgada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais do artista
O cantor Diogo Nogueira anunciou nesta segunda-feira, 11, o cancelamento dos próximos compromissos da agenda de shows após ser diagnosticado com um quadro de laringite bacteriana grave.
A informação foi divulgada por meio de um comunicado publicado nas redes sociais do artista. Segundo a equipe do sambista, ele está internado e precisará interromper temporariamente o uso da voz durante o tratamento.
“Por orientação médica, Diogo Nogueira não poderá realizar os shows programados para os próximos dias”, informou a nota divulgada pela assessoria.
Após o anúncio, fãs e seguidores deixaram mensagens de apoio ao cantor nas redes sociais, desejando melhora e rápida recuperação.
O que é laringite?
A laringite é uma inflamação na laringe, região localizada entre a faringe e a traqueia e responsável por abrigar as cordas vocais. O problema pode provocar rouquidão, dores na garganta e dificuldade para falar.
A condição pode ser causada por infecções virais ou bacterianas, alergias, refluxo, irritações e até pelo uso excessivo da voz.
Principais sintomas da laringite
- Rouquidão ou perda da voz;
- Dor de garganta;
- Tosse seca;
- Sensação de garganta irritada;
- Dor ao engolir;
- Pigarro constante;
- Febre em alguns casos.
Em quadros mais graves, a doença também pode causar dificuldade para respirar, falta de ar e piora progressiva das dores.
Como é feito o tratamento?
O tratamento varia de acordo com a causa da inflamação e deve ser acompanhado por um médico otorrinolaringologista. Em situações mais severas, como infecções bacterianas, pode ser necessário uso de medicamentos e repouso vocal absoluto.
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