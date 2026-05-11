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ENTRETENIMENTO

Saiba como é a mansão gigante de Didi, à venda por R$ 20 milhões

Imóvel ligado a Renato Aragão está à venda desde 2023 e possui piscina, heliponto e quadras esportivas

Iarla Queiroz
Por

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Mansão milionária de Renato Aragão
Mansão milionária de Renato Aragão - Foto: Divulgação/Muller Imóveis RJ

A mansão registrada em nome de Renato Aragão, conhecido nacionalmente pelo personagem Didi, de Os Trapalhões, virou alvo de uma ação judicial por causa de débitos de IPTU acumulados no Rio de Janeiro.

Localizada no Recreio dos Bandeirantes, uma das regiões mais valorizadas da capital fluminense, a propriedade teve pedido de bloqueio judicial após a cobrança de tributos referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023. A execução fiscal, que tramita na 12ª Vara da Fazenda Pública, soma aproximadamente R$ 676 mil.

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Segundo a prefeitura, a medida integra ações de recuperação da dívida ativa do município. Já a assessoria do artista informou que a família negocia o pagamento dos valores cobrados.

Imóvel está à venda desde 2023

Apesar da disputa judicial, a residência já está anunciada para venda desde 2023 em um site imobiliário especializado no mercado de alto padrão do Rio de Janeiro.

De acordo com informações divulgadas pela corretora responsável, o imóvel está avaliado entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões e possui uma estrutura considerada cinematográfica.

A mansão conta com cerca de 3 mil metros quadrados de área construída em um terreno com mais de 400 mil metros quadrados de área útil.

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Heliponto, piscina e quadras fazem parte da estrutura

Entre os detalhes que mais chamam atenção está a área externa da propriedade, que inclui heliponto, piscina, churrasqueira, campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, pomar e jardins com paisagismo.

O imóvel ainda possui salão de festas, salão de jogos e uma estrutura voltada para receber convidados com privacidade e segurança, incluindo guarita para controle de acesso.

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Mansão possui biblioteca, adega e suíte master

A área interna da casa é dividida em dois pavimentos. No primeiro andar, a residência possui uma ampla sala de estar com mais de 100 metros quadrados, além de biblioteca, bar, adega, sala de jantar, sala de costura, chapelaria, dois escritórios e três lavabos.

A cozinha conta com móveis planejados, além de copa, área de serviço e quatro dependências completas.

Já no segundo piso ficam quatro suítes, incluindo uma suíte master com closet e um salão de banho equipado com banheira de hidromassagem.

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