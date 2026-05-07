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CRISE?

Virginia quebra o silêncio sobre rumores de término com Vini Jr.

Boatos sobre o possível fim do relacionamento ganhpu força nas redes sociais nos últimos dias

Victoria Isabel
Por

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Reprodução | Redes sociais
Reprodução | Redes sociais - Foto: Virgínia e Vinicius Júnior

A influenciadora Virginia Fonseca se pronunciou, na última quarta-feira, 6, sobre os rumores de término com o jogador Vinícius Júnior, afirmando que o relacionamento segue normalmente.

“Continua, gente. Está tudo certo, acompanhem aí. Vocês vão ver, logo logo vou para Madri ficar com ele”, declarou em entrevista ao jornalista Léo Dias.

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Ao ser questionada se continua apaixonada pelo atleta, Virginia respondeu: “Com certeza, ele é incrível, sou apaixonada”.

Entenda os rumores de término

Os rumores sobre um possível fim do relacionamento ganharam força nas redes sociais nos últimos dias. As especulações começaram após Virginia Fonseca curtir um show da dupla Henrique & Juliano, em Goiânia, no último fim de semana, e aparecer cantando músicas de sofrência ao lado de amigos.

A influenciadora também publicou uma sequência de fotos do evento no Instagram, mas seguidores perceberam que Vinícius Júnior não interagiu com a postagem, aumentando os boatos de crise no relacionamento. Algumas páginas de fofoca chegaram a afirmar que o casal teria terminado.

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Na última segunda-feira, 4, o jogador publicou uma foto ao lado de Virginia nas redes sociais, em uma aparente tentativa de afastar os rumores. No entanto, a publicação foi apagada horas depois, o que voltou a alimentar as especulações entre os internautas.

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Tags:

vini jr Virgina Fonseca

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