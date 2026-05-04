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7 OUROS

Filho de Xanddy e Carla ganha medalhas em campeonato de fisiculturismo

Competição aconteceu neste domingo, 3, nos Estados Unidos

Luiza Nascimento
Por

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Carla e Victor na competição
Carla e Victor na competição - Foto: Reprodução/Instagram @carlaperez

Victor Alexandre, filho de Xanddy Harmonia e Carla Perez, ganhou sete medalhadas de ouro em um campeonato de fisiculturismo. A competição ocorreu da cidade de West Palm, na Flórida (EUA), neste domingo, 3.

No total, o atleta conquistou seis categorias e um Overall no NPC Natural Grand Prix.

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"Meses de preparação, semanas e semanas de disciplina. E o palco respondeu. Momento de agradecer a Deus, minha noiva, minha família, ao meu treinador e a todo mundo que estava na torcida! Amo vocês", escreveu o nas redes sociais.

Confira os resultados:

  • 1º lugar – Fisiculturismo Masculino Júnior
  • 1º lugar – Fisiculturismo Masculino Peso Pesado
  • 1º lugar – Físico Clássico Masculino Júnior
  • 1º lugar – Físico Clássico Masculino Open Classe D
  • 1º lugar – Men’s Physique (Categoria Estética Masculina) Júnior
  • 1º lugar – Men’s Physique Open Classe D
  • 1º lugar – Fisiculturismo Masculino Geral (Overall)

Aos 22 anos, Victor Alexandre tem sido vitorioso, mesmo com a curta trajetória no esporte. A primeira competição que ele participou foi em novembro de 2025, quando também conquistou sete medalhas.

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Um post compartilhado por Victor Alexandre (@victoralexandre)

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Mãe orgulhosa

Mãe coruja, Carla Perez não escondeu o orgulho que sentiu do filho. Nas redes sociais, a ex-dançarina parabenizou o caçula e compartilhou um registro ao lado dele.

"Você é um exemplo de ser humano em todos os sentidos. De uma disciplina absurda. E olhe que ser vc parece fácil, né? Filho de artistas… Mas só quem te acompanha de perto sabe.", escreveu Carla nas redes sociais.

Na publicação, Carla descreveu a rotina regrada do filho para obter o resultado.

"Você acorda antes das 6h, prepara o café da manhã da sua casa, trabalha fora (algo que faz desde os 14 anos), estuda (e falta pouco pra se formar na faculdade), treina pesado e ainda mantém uma alimentação cheia de restrições. Há muitos anos você não depende dos seus pais… e que orgulho da zorra, velho.Sem falar no tamanho do seu coração, que consegue ser ainda maior que o seu físico", disse.

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Um post compartilhado por Carla Perez (@carlaperez)

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Tags:

campeonato de fisiculturismo Carla Perez victor alexandre xanddy harmonia

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