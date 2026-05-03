Biancardi anuncia gravidez e emociona Neymar; assista

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Centro das expectativas por uma possível convocação para a Copa do Mundo, o jogador Neymar Júnior tem o que o comemorar na sua vida pessoal: Bianca Biancardi, cunhada do atleta, anunciou que está grávida do primeiro filho.

Bianca, que é irmã de Bruna, esposa de Neymar, fez o anúncio pelas redes sociais. O jogador, assim como a amada, mostrou empolgação com a novidade.

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Na publicação em que Bianca anunciou a chegada do mais novo integrante da família, Bruna comentou, afirmando estar ansiosa para ser "titia".

"Tô pronta pra ser titia e mimar/estragar bastante esse baby. Ansiosa demais pra tudo o que vamos viver. Deus abençoe essa família e contem sempre comigo", escreveu a esposa de Neymar.

Neymar vai para a Copa?

Principal jogador da Seleção Brasileira nas copas de 2014, 2018 e 2022, Neymar vice a expectativa sobre uma convocação para o mundial do próximo mês, sediado pelos Estados Unidos, em conjunto com México e Canadá.

O italiano Carlo Ancelotti, técnico da seleção, deve anunciar a lista final no dia 18 deste mês, em coletiva de imprensa. Neymar não jogou pela 'Amarelinha' desde a chegada do treinador.