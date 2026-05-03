Sophie Charlotte se despede emocionada de Gerluce: "Consegui"

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Protagonista da novela Três Graças, a atriz Sophie Charlotte se despediu emocionada da personagem Gerluce, heroína da trama das 21h escrita por Aguinaldo Silva, em uma publicação nas redes sociais.

Sophie, que já gravou as cenas finais da sua personagem, definiu a sua primeira mocinha em horário nobre como um "orgulho". A artista também falou sobre a sensação de encarnar a mãe solteira na trama, que terá seu último capítulo exibido no dia 15 de maio.

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"Estou tão orgulhosa pela caminhada, que estou tomada por uma felicidade enorme", iniciou a estrela global, que continuou os agradecimentos.

"Foi um presente. A realização de um sonho. E clareou. Sensação maravilhosa de trabalho feito com corpo, alma e emoção", completou a atriz.

Próxima novela

'Quem Ama, Cuida', novela de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, é a substituta de Três Graças. A novela gira em torno de Adriana, personagem vivida por Letícia Colin, e Pedro, interpretado por Chay Suede.