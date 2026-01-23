Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVELA

Roubo das Três Graças será descoberto? Deslize deixa Gerluce em apuros

Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/01/2026 - 11:47 h
Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos
Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos -

A novela das nove, "Três Graças", vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos recentes da trama. Com tantas reviravoltas, a pergunta que não quer calar é: quando acontecerá a primeira morte da história e quem será a vítima? Apesar do suspense, uma série de novos acontecimentos ainda promete agitar os próximos capítulos.

Entre eles está a descoberta do roubo por Lígia (Dira Paes), que coloca o grupo à beira de ser desmascarado pela polícia. No ferro-velho, a personagem encontra as estátuas roubadas e confronta Joaquim (Marcos Palmeira) sobre o envolvimento das chamadas “três graças”.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A situação se complica quando Gerluce (Sophie Charlotte) é avisada de que a mãe encontrou uma das estátuas no local. Ao confrontá-la, Gerluce alerta que poderá ser presa caso Lígia denuncie o crime às autoridades.

Leia Também:

Público grita por Viviane Araújo em show de Belo após cena em Três Graças
Ex-atriz da Globo viverá esposa falecida de Lula durante Carnaval 2026
Atriz da Globo termina casamento após 14 anos

Diante do dilema, Lígia decide denunciar Joaquim, mas apenas pelo crime de injúria, poupando a filha de possíveis consequências relacionadas ao roubo das estátuas.

Com medo de que a polícia descubra tudo, Joaquim e Misael (Belo) resolvem retirar a estátua do ferro-velho. Ainda assim, a denúncia não passa despercebida, e Paulinho começa a estranhar a atitude de Lígia, levantando suspeitas sobre o que realmente está por trás da queixa.

Ferrete passa mal

Nos capítulos previstos para os dias 26 e 27 de janeiro, novos acontecimentos prometem mexer com a trama. Ferrete passa mal, é internado às pressas e protagoniza momentos de tensão ao ofender a filha, Lorena (Alanis Guillen), e Viviane (Gabriela Loran).

Além disso, Leonardo (Pedro Novaes) flagra Zenilda (Andréia Horta) vasculhando o celular do pai, levantando ainda mais suspeitas e conflitos familiares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

novela Três Graças resumo de Três Graças Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x