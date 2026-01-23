Roubo das Três Graças será descoberto? Deslize deixa Gerluce em apuros

Trama vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos - Foto: Globo/ Estevam Avellar

A novela das nove, "Três Graças", vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos recentes da trama. Com tantas reviravoltas, a pergunta que não quer calar é: quando acontecerá a primeira morte da história e quem será a vítima? Apesar do suspense, uma série de novos acontecimentos ainda promete agitar os próximos capítulos.

Entre eles está a descoberta do roubo por Lígia (Dira Paes), que coloca o grupo à beira de ser desmascarado pela polícia. No ferro-velho, a personagem encontra as estátuas roubadas e confronta Joaquim (Marcos Palmeira) sobre o envolvimento das chamadas “três graças”.

A situação se complica quando Gerluce (Sophie Charlotte) é avisada de que a mãe encontrou uma das estátuas no local. Ao confrontá-la, Gerluce alerta que poderá ser presa caso Lígia denuncie o crime às autoridades.

Diante do dilema, Lígia decide denunciar Joaquim, mas apenas pelo crime de injúria, poupando a filha de possíveis consequências relacionadas ao roubo das estátuas.

Com medo de que a polícia descubra tudo, Joaquim e Misael (Belo) resolvem retirar a estátua do ferro-velho. Ainda assim, a denúncia não passa despercebida, e Paulinho começa a estranhar a atitude de Lígia, levantando suspeitas sobre o que realmente está por trás da queixa.

Ferrete passa mal

Nos capítulos previstos para os dias 26 e 27 de janeiro, novos acontecimentos prometem mexer com a trama. Ferrete passa mal, é internado às pressas e protagoniza momentos de tensão ao ofender a filha, Lorena (Alanis Guillen), e Viviane (Gabriela Loran).

Além disso, Leonardo (Pedro Novaes) flagra Zenilda (Andréia Horta) vasculhando o celular do pai, levantando ainda mais suspeitas e conflitos familiares.