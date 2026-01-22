FAMOSOS
Público grita por Viviane Araújo em show de Belo após cena em Três Graças
Cenas dos artistas vem repercutindo na web
A aparição de Viviane Araújo e Belo em "Três Graças" vem movimentando as redes sociais, com comentários sobre o ex-casal. Durante um show do cantor no Rio de Janeiro, fãs começaram a gritar o nome da atriz no meio da apresentação.
Na novela das nove, Viviane interpreta um antigo amor de Misael, personagem vivido por Belo. No evento, o artista não demonstrou constrangimento diante da atitude do público e reagiu com bom humor à situação.
Em tom de brincadeira, o cantor comentou: “Presta atenção, gente. Misael é Misael, Belo é Belo. Não misturem as coisas. Vocês me respeitem, que eu sou ator. Brincadeira, eu amo vocês. Consuelo chegou com força total, a novela vai virar tudo isso aqui. Vamos que vamos: Misael, Consuelo, Viviane e Belo”.
O vídeo viralizou nas redes sociais, e as cenas dos artistas vêm causando comoção na web.
“Vendo Belo e Viviane Araújo na minha TV, contracenando… 2026 é um ano chocante”, escreveu um internauta. Outro comentou: “O reencontro de Belo com Viviane Araújo foi uma baita jogada de marketing”.
🚨VEJA: Durante um show, Belo reagiu com bom humor aos gritos de fãs que chamaram pelo nome de sua ex, Viviane Araújo, com quem contracena em #TrêsGraças— Alfinetei (@ALFINETEI) January 22, 2026
pic.twitter.com/bn3yt3ueeV
