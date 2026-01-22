Menu
FAMOSOS

Público grita por Viviane Araújo em show de Belo após cena em Três Graças

Cenas dos artistas vem repercutindo na web

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/01/2026 - 14:56 h
Viviane Araújo e Belo
Viviane Araújo e Belo -

A aparição de Viviane Araújo e Belo em "Três Graças" vem movimentando as redes sociais, com comentários sobre o ex-casal. Durante um show do cantor no Rio de Janeiro, fãs começaram a gritar o nome da atriz no meio da apresentação.

Na novela das nove, Viviane interpreta um antigo amor de Misael, personagem vivido por Belo. No evento, o artista não demonstrou constrangimento diante da atitude do público e reagiu com bom humor à situação.

Em tom de brincadeira, o cantor comentou: “Presta atenção, gente. Misael é Misael, Belo é Belo. Não misturem as coisas. Vocês me respeitem, que eu sou ator. Brincadeira, eu amo vocês. Consuelo chegou com força total, a novela vai virar tudo isso aqui. Vamos que vamos: Misael, Consuelo, Viviane e Belo”.

O vídeo viralizou nas redes sociais, e as cenas dos artistas vêm causando comoção na web.

“Vendo Belo e Viviane Araújo na minha TV, contracenando… 2026 é um ano chocante”, escreveu um internauta. Outro comentou: “O reencontro de Belo com Viviane Araújo foi uma baita jogada de marketing”.

Veja:

belo Globo Três Graças Viviane Araújo

x