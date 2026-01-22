Público grita por Viviane Araújo em show de Belo após cena em Três Graças

Viviane Araújo e Belo - Foto: Reprodução| Globo

A aparição de Viviane Araújo e Belo em "Três Graças" vem movimentando as redes sociais, com comentários sobre o ex-casal. Durante um show do cantor no Rio de Janeiro, fãs começaram a gritar o nome da atriz no meio da apresentação.

Na novela das nove, Viviane interpreta um antigo amor de Misael, personagem vivido por Belo. No evento, o artista não demonstrou constrangimento diante da atitude do público e reagiu com bom humor à situação.

Em tom de brincadeira, o cantor comentou: “Presta atenção, gente. Misael é Misael, Belo é Belo. Não misturem as coisas. Vocês me respeitem, que eu sou ator. Brincadeira, eu amo vocês. Consuelo chegou com força total, a novela vai virar tudo isso aqui. Vamos que vamos: Misael, Consuelo, Viviane e Belo”.

O vídeo viralizou nas redes sociais, e as cenas dos artistas vêm causando comoção na web.

“Vendo Belo e Viviane Araújo na minha TV, contracenando… 2026 é um ano chocante”, escreveu um internauta. Outro comentou: “O reencontro de Belo com Viviane Araújo foi uma baita jogada de marketing”.

Veja: