Belo convida atriz de ‘Três Graças’ para cantar com ele em show
O artista também está participando do elenco da novela
Por Franciely Gomes
Belo surpreendeu os fãs ao convidar sua colega de elenco, Gabriela Loran, para cantar com ele em um show nesta segunda-feira, 19, no Rio de Janeiro. Substituindo o cantor Xanddy Harmonia, que foi internado às pressas em Salvador, o pagodeiro performou o hit “Perfeito Par” ao lado da moça.
O momento foi registrado pela própria artista, que fez um post em seu perfil do Instagram e agradeceu o convite do pagodeiro, que está interpretando o personagem Misael na trama das 21 horas.
apenas gabi loran cantando a música tema de vileo no palco com belo! pic.twitter.com/y3Ehk9HOgh— acervo gabriela loran (@acervoloran) January 20, 2026
“Depois de sairmos meia-noite da gravação, ele ainda saiu para um show de 2h30 de duração. Me levou para o palco para cantar a música tema de ViLeo”, escreveu Gabriela na legenda da publicação.
