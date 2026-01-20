Belo convida atriz de ‘Três Graças’ para cantar com ele em show

Belo se apresentou no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução | Instagram

Belo surpreendeu os fãs ao convidar sua colega de elenco, Gabriela Loran, para cantar com ele em um show nesta segunda-feira, 19, no Rio de Janeiro. Substituindo o cantor Xanddy Harmonia, que foi internado às pressas em Salvador, o pagodeiro performou o hit “Perfeito Par” ao lado da moça.

O momento foi registrado pela própria artista, que fez um post em seu perfil do Instagram e agradeceu o convite do pagodeiro, que está interpretando o personagem Misael na trama das 21 horas.

apenas gabi loran cantando a música tema de vileo no palco com belo! pic.twitter.com/y3Ehk9HOgh — acervo gabriela loran (@acervoloran) January 20, 2026

“Depois de sairmos meia-noite da gravação, ele ainda saiu para um show de 2h30 de duração. Me levou para o palco para cantar a música tema de ViLeo”, escreveu Gabriela na legenda da publicação.