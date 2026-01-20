Menu
TELEVISÃO
SONHO

Atriz revela planos de investir na música gospel

Artista integrou o elenco do reality rural A Fazenda 17

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/01/2026 - 18:22 h
Gaby Spanic
Gaby Spanic -

Gaby Spanic, que integrou o elenco de A Fazenda 17, abriu o jogo sobre os próximos passos de sua carreira artística. A atriz revelou que pretende investir em um álbum gospel e também sonha em participar de uma novela brasileira.

“Meu sonho agora é fazer um disco gospel. Me encantaria”, afirmou a artista.

A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Focalizando, do SBT, em conversa com Cariucha, exibida na tarde desta terça-feira,20. Além da carreira musical, Gaby destacou o desejo de morar no Brasil e atuar na televisão nacional.

“Me encantaria morar no Brasil. Tenho um endereço aqui e adoraria trabalhar em uma novela brasileira”, contou.

Leia Também:

Três Graças: Rogério volta à mansão e toma atitude contra Arminda
Ex-ator da Globo dorme em estúdio após ter casa assaltada
Atriz da Globo revela que foi abusada por amigo do pai

Ainda durante o bate-papo, antecipado pela colunista Fábia Oliveira, a atriz também falou sobre sua vida amorosa e as dificuldades que enfrenta para encontrar um parceiro. “Eles têm medo de eu ser a Paola Bracho. Eu não sou nem Paola, nem Paulina, sou Gaby! Normal!”, brincou.

Gaby Spanic é conhecida por grandes trabalhos na televisão e ganhou fama mundial ao interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela A Usurpadora. Atualmente, a atriz vem ampliando sua presença na indústria do entretenimento brasileiro.

A Fazenda Gaby Spanic

x