Atriz revela planos de investir na música gospel
Artista integrou o elenco do reality rural A Fazenda 17
Gaby Spanic, que integrou o elenco de A Fazenda 17, abriu o jogo sobre os próximos passos de sua carreira artística. A atriz revelou que pretende investir em um álbum gospel e também sonha em participar de uma novela brasileira.
“Meu sonho agora é fazer um disco gospel. Me encantaria”, afirmou a artista.
A declaração foi feita durante uma entrevista ao programa Focalizando, do SBT, em conversa com Cariucha, exibida na tarde desta terça-feira,20. Além da carreira musical, Gaby destacou o desejo de morar no Brasil e atuar na televisão nacional.
“Me encantaria morar no Brasil. Tenho um endereço aqui e adoraria trabalhar em uma novela brasileira”, contou.
Ainda durante o bate-papo, antecipado pela colunista Fábia Oliveira, a atriz também falou sobre sua vida amorosa e as dificuldades que enfrenta para encontrar um parceiro. “Eles têm medo de eu ser a Paola Bracho. Eu não sou nem Paola, nem Paulina, sou Gaby! Normal!”, brincou.
Gaby Spanic é conhecida por grandes trabalhos na televisão e ganhou fama mundial ao interpretar as gêmeas Paola e Paulina na novela A Usurpadora. Atualmente, a atriz vem ampliando sua presença na indústria do entretenimento brasileiro.
