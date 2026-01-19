Atriz da Globo revela que foi abusada por amigo do pai

A artista falou abertamente sobre o assunto - Foto: Reprodução | Instagram

Roberta Rodrigues abriu o coração e relembrou um episódio de terror que viveu na infância. A atriz da Globo contou que foi abusada sexualmente por um amigo de seu pai e bloqueou essa memória por anos, sentindo o impacto do ocorrido com 30 anos de idade.

“Eu também fui abusada quando era criança. E é engraçado que a minha mente só me fez lembrar disso eu já com 30 e poucos anos na pandemia. Lembro que meu pai ou minha mãe ligou, sei lá, e falou alguma coisa assim: ‘Fulano morreu’”, disse ela em entrevista ao programa ‘De Repente 30+’.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Lembro que foi aí que entendi porque eu não gostava daquele amigo do meu pai, porque que eu sempre agredia ele (...) Veio tudo na minha mente, eu tinha apagado”, completou.

Durante o relato, a artista também alegou que acreditava ter alguma parcela de culpa no abuso. “Eu sempre achei que a culpa fosse minha, mas eu era uma criança”, disparou.