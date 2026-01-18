Menu
TELEVISÃO
LUTO

Marido de Erlan Bastos lamenta morte do jornalista por doença rara

Casal estava junto há 15 anos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/01/2026 - 15:09 h
Erlan Bastos era casado com o jornalista Neto Maciel
Erlan Bastos era casado com o jornalista Neto Maciel -

O jornalista Neto Maciel compartilhou uma publicação em suas redes sociais, neste sábado, 17, em que lamenta a morte do marido, o também jornalista Erlan Bastos. O apresentador morreu vítima de tuberculose peritoneal, uma forma rara da doença que muitas vezes é confundida com o câncer.

"Eu sei que tudo o que eu disser não vai aliviar a dor que estou sentindo ou trazê-lo de volta. Mas queria deixar claro o guerreiro que você foi nessas últimas semanas. Inabalável, implacável, uma força sem igual", iniciou Neto Maciel.

"Essas semanas não foram fáceis, mas eu fiz com que fossem melhores para você e cuidaria de você pelo resto da minha vida, mesmo você sendo birrento na maioria das vezes. Estar ao seu lado todo esse tempo foi um privilégio. Lhe conhecer verdadeiramente foi uma dádiva. Obrigado por tudo", acrescentou.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Neto Maciel (@eunetomaciel)

O casal estava junto há quase 15 anos. Além do marido, Erlan deixa a mãe e irmãos.

Entenda a doença

A tuberculose peritoneal é uma forma extrapulmonar da doença, que causa uma inflamação crônica no peritônio, membrana que reveste a cavidade abdominal. Em dezembro de 2025, Erlan passou mal ao vivo durante o programa que apresentava em uma emissora no Amapá.

Na ocasião, ele foi levado ao Hospital de Emergência de Macapá após sentir fortes dores no peito e no abdômen, além de fraqueza e suor frio. Após dias de internação no Hospital Natan Portella, em Teresina, ele morreu neste sábado.

O sepultamento de Erlan foi realizado na manhã deste domingo, 18, no Cemitério São Judas Tadeu, na Zona Leste da capital piauiense.

x