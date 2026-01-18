Ousadia: Zé Felipe agita a internet ao postar foto totalmente nu

Desafio foi feito através de uma caixinha de perguntas - Foto: Reprodução Redes Sociais

O cantor sertanejo Zé Felipe voltou a movimentar as redes sociais neste sábado, 17, ao transformar uma simples interação com seguidores em um episódio que rapidamente viralizou. Conhecido pelo comportamento espontâneo e sem filtros, o artista decidiu levar ao extremo um desafio lançado por um internauta e acabou surpreendendo fãs e curiosos ao publicar uma foto completamente nu em seu perfil.

A situação começou quando Zé Felipe abriu uma tradicional caixinha de perguntas no Instagram. Entre elogios e curiosidades, surgiu uma crítica direta: “Ninguém aguenta mais seus stories repetitivos, nos surpreenda hoje, faça algo legal”, escreveu um seguidor.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A resposta veio em tom de ironia. “Só se eu postar uma foto da minha chibata”, escreveu o cantor, arrancando risadas de alguns e descrença de outros seguidores.

Cantor apareceu como veio ao mundo | Foto: Reprodução Redes Sociais

Minutos depois, outro fã entrou na brincadeira e pediu que o sertanejo publicasse “uma foto que nunca postou no Insta”. Sem recuar, Zé Felipe cumpriu a promessa. E apareceu como veio ao mundo, sem roupas, em um registro feito em preto e branco, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

Na legenda, ele fez uma autocrítica bem-humorada, afirmando que precisava se dedicar mais aos treinos na academia. “Vou voltar melhor”, prometeu.

O negócio é causar

Filho do cantor Leonardo e ex-marido de Virginia Fonseca, de quem se separou em maio do ano passado, Zé Felipe já vinha chamando atenção por sua postura mais despojada desde o fim do relacionamento. Recentemente, ele também esteve no centro de outra polêmica envolvendo a ex-namorada Ana Castela e o influenciador coreano Sunghoon Jang, conhecido como Hooni.

A confusão começou após Ana Castela publicar um vídeo de biquíni com a legenda “Era sol que me faltava”. Nos comentários, Hooni escreveu: “Isso! Que linda solteira, Ana”. A interação desagradou Zé Felipe, que reagiu de forma agressiva em um vídeo publicado nas redes. “É o coreano dando em cima, o coreano dando o bote. Vai para lá, coreano safado, vagabundo”, disparou o sertanejo, gerando repercussão negativa.

Entre desafios ousados, polêmicas e respostas atravessadas, Zé Felipe segue mantendo seu nome em evidência nas redes sociais, mostrando que, quando o assunto é chamar atenção, ele não economiza em ousadia.