Vai se mudar? Mansão de Zé Felipe é anunciada por valor milionário
A mansão fica localizada no mesmo condomínio de Virginia
Por Franciely Gomes
Os fãs de Zé Felipe ficaram intrigados após descobrirem que a mansão alugada pelo cantor está à venda. Localizado no mesmo condomínio que a de Virginia Fonseca, ex-mulher dele, em Goiânia, o imóvel está avaliado em cerca de R$ 27 milhões.
O espaço também conta com 3 mil m² e fica localizado a apenas a 300 metros da residência construída por ele com a influenciadora, onde moram seus três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Questionada sobre a possível mudança, a equipe de Zé Felipe explicou que a casa está à venda há cerca de dois anos e o proprietário fez um acordo especial com o sertanejo, alegando o espaço para ele passar um tempo.
Apesar do risco de despejo, caso a mansão seja comprada, Zé garantiu que está com o contrato de aluguel vigente e que, no momento, não busca outras opções de moradia.
