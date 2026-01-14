Menu
LUXO

Atriz da Globo exibe mansão com mais de 2 mil metros quadrados

A artista dividia o imóvel com o cantor Diogo Nogueira

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/01/2026 - 19:48 h | Atualizada em 14/01/2026 - 20:12
Registros da mansão da famosa
Registros da mansão da famosa -

Paolla Oliveira deu um fim a curiosidade dos fãs e exibiu detalhes de sua mansão de 1700 m². Localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o imovel possui uma mistura de conforto e praticidade.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

A área conta com uma integração entre a casa e a natureza, que permite com que o jardim possa ser vista através de uma fachada inteira de vidro. A piscina também se integra ao local, causando a sensação de que faz parte da parte interna.

A casa ainda possui itens inusitados, tais como adega aberta, sistema de automação moderna e móveis giratórios. Além de uma estante com diversos prêmios conquistados pela famosa, como o do ‘Melhores do Ano’ e da ‘Dança dos Famosos’.

Moradia com Diogo Nogueira

Entretanto, vale lembrar que Paola dividia o local com seu ex-namorado, o cantor Diogo Nogueira. O espaço foi criado e pensado do zero por eles, que ficaram juntos por quase cinco anos.

A mansão continha elementos pensados na família do casal, como a mesa gigante na área gourmet, e símbolos de fé do artista, que segue religiões de matriz africana. Além de diversos prêmios musicais, recebidos por ele, na estante.

