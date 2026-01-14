Moto-táxi animal: rato é flagrado “pegando carona” em moto no Ceará

Roedor aparece sentado no banco de uma motociclet - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Quem passava pelo trânsito de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite desta terça-feira, 13, foi surpreendido por uma cena digna de internet: um rato “pegando carona” em uma motocicleta. O roedor foi flagrado sentado tranquilamente no banco do veículo, logo atrás do condutor, enquanto a moto aguardava a abertura do semáforo.

O momento inusitado rapidamente ganhou as redes sociais e arrancou risadas de quem assistiu ao vídeo.

Flagrante no semáforo

O registro foi feito pelo técnico em radiologia Samuel Sttevan, de 23 anos. Ele estava parado no sinal da Avenida Leão Sampaio, no bairro Triângulo, quando percebeu algo fora do comum em uma motocicleta ao lado.

“Eu estava parado no sinal. Quando vi, disse: ‘OXENTEEEE, é isso mesmo que eu tô vendo, é? Kkk’”, relatou. Surpreso com a situação, ele decidiu gravar a cena e publicar nas redes sociais.

Um passageiro inesperado

As imagens mostram o rato sentado de forma curiosa no banco da moto, sem demonstrar agitação, enquanto o condutor segue normalmente no trânsito. Segundo Samuel, o motociclista aparentemente não percebeu a presença do passageiro inusitado.

“Eu acredito que ele não viu. Também não cheguei a avisar. Os outros ao redor não falaram nada, não sei se perceberam”, contou.

Publicado inicialmente nos stories, o vídeo rapidamente começou a circular, ultrapassando o círculo de amigos e alcançando um público bem maior. A cena chamou atenção pela raridade e pelo contraste entre o cotidiano urbano e a situação inesperada.

“Eu até imaginei que fosse repercutir, mas não pensei que seria tanto assim”, disse Samuel, surpreso com a viralização.