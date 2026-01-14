Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Moto-táxi animal: rato é flagrado “pegando carona” em moto no Ceará

Cena inusitada foi registrada no trânsito de Juazeiro do Norte e viralizou nas redes sociais pela raridade

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

14/01/2026 - 15:54 h
Roedor aparece sentado no banco de uma motociclet
Roedor aparece sentado no banco de uma motociclet -

Quem passava pelo trânsito de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, na noite desta terça-feira, 13, foi surpreendido por uma cena digna de internet: um rato “pegando carona” em uma motocicleta. O roedor foi flagrado sentado tranquilamente no banco do veículo, logo atrás do condutor, enquanto a moto aguardava a abertura do semáforo.

O momento inusitado rapidamente ganhou as redes sociais e arrancou risadas de quem assistiu ao vídeo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Flagrante no semáforo

O registro foi feito pelo técnico em radiologia Samuel Sttevan, de 23 anos. Ele estava parado no sinal da Avenida Leão Sampaio, no bairro Triângulo, quando percebeu algo fora do comum em uma motocicleta ao lado.

“Eu estava parado no sinal. Quando vi, disse: ‘OXENTEEEE, é isso mesmo que eu tô vendo, é? Kkk’”, relatou. Surpreso com a situação, ele decidiu gravar a cena e publicar nas redes sociais.

Um passageiro inesperado

As imagens mostram o rato sentado de forma curiosa no banco da moto, sem demonstrar agitação, enquanto o condutor segue normalmente no trânsito. Segundo Samuel, o motociclista aparentemente não percebeu a presença do passageiro inusitado.

“Eu acredito que ele não viu. Também não cheguei a avisar. Os outros ao redor não falaram nada, não sei se perceberam”, contou.

Leia Também:

Mansão de atleta brasileira tem pista de skate exclusiva
Camisinha causou fim do namoro de Andressa Urach; entenda
Sapato exótico usado por Wagner Moura do Globo de Ouro custa fortuna
Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Vídeo viralizou nas redes

Publicado inicialmente nos stories, o vídeo rapidamente começou a circular, ultrapassando o círculo de amigos e alcançando um público bem maior. A cena chamou atenção pela raridade e pelo contraste entre o cotidiano urbano e a situação inesperada.

“Eu até imaginei que fosse repercutir, mas não pensei que seria tanto assim”, disse Samuel, surpreso com a viralização.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paiva (@samuel.sttevan)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

entretenimento pet no carro Rato

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Roedor aparece sentado no banco de uma motociclet
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Roedor aparece sentado no banco de uma motociclet
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

Roedor aparece sentado no banco de uma motociclet
Play

“Se vier menina, vamos tentar de novo”, diz Léo Santana

Roedor aparece sentado no banco de uma motociclet
Play

Zé Felipe é flagrado em momento íntimo com mulher em festa de Ana Castela

x