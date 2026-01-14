Atriz da Globo relata o 1º orgasmo após redesignação sexual

A artista gastou uma fortuna na cirurgia - Foto: Divulgação

Gabriela Loran abriu o coração e revelou como foi seu primeiro orgasmo após realizar a cirurgia de redesignação sexual. Mulher trans, a atriz da Globo contou que usou um vibardor para auxiliar no prazer.

“Eu estava em casa sozinha e acordei com um calor diferenciado. E eu tenho uma maquininha de massagem que vibra. O que vocês acham que eu fiz? Eu coloquei a máquina na Gabrielinha, e ela se emocionou, gente”, disse ela, que realizou procedimento cirúrgico em 2024, na Tailândia.

A artista ainda reforçou que teve uma sensação estranha durante o orgasmo, mas conseguiu aproveitar bem. “Foi quando eu tive o meu primeiro orgasmo, sozinha. Foi uma sensação muito louca. Foi mais longo, e eu consegui saborear as nuances do orgasmo”, disparou.

“Ali, eu me emocionei. Porque eu já tinha tentado antes. Tentei com o meu namorado na época, só que eu ficava muito na cabeça, tentando mostrar para ele que era possível, forçando o meu corpo, e eu não sentia. E, nesse dia, sozinha em casa, o orgasmo veio. Me emocionei muito. Quando eu vi que a parada do orgasmo era possível, aí a parada tomou outro patamar”, completou.