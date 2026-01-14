Menu
TUDO EM CASA

Maíra Cardi revela que cartão black fica com babá: "Não olho fatura"

A famosa contou que custeia as despesas dos funcionários

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/01/2026 - 20:37 h
A famosa contou detalhes sobre o tratamento com os funcionários
A famosa contou detalhes sobre o tratamento com os funcionários

Maíra Cardi voltou aos holofotes da mídia nesta semana, após revelar que arca com a maioria das despesas de seus funcionários. A ex-BBB respondeu o comentário de uma internauta em seu vídeo do TikTok e contou que deixa o cartão black na mão da babá de sua filha do meio.

“Apesar das minhas babás receberem três vezes mais do que recebe uma enfermeira, no caso da Preta, ela tem um cartão black no nome dela onde sempre paguei combustível e algumas coisinhas que ela precisa. Sinceramente, eu nem olho a fatura para saber, mas ela tem minha confiança toda”, disse ela.

Em seu relato nas redes sociais, a famosa também contou que deu um carro para a moça ter mais qualidade de vida. “Eu soube que ela levava umas três horas para chegar na minha casa e ficava pouco com o filho dela. Ela morava em um bairro muito distante. Por isso, eu dei um carro para ela ter mais qualidade de vida”, disparou.

Maíra também contou que alugou uma casa para a babá após se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo. “Quando eu me mudei, ela veio, aluguei uma casa para ela em Campinas, peguei uma casa legal, com um parquinho para o filho dela, uma casa com três quartos, mobiliei a casa”, afirmou.

ex-BBB maira cardi

