Influenciadora supostamente grávida de jogador revela sexo do bebê

Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Seleção da Holanda - Foto: Reprodução | Redes sociais

A influenciadora e jornalista baiana Larissa Simões, que afirmou ter engravidado do jogador holândes Memphis Depay, do Corinthians, revelou o sexo e o nome do bebê neste sábado, 17. A notícia foi divulgada por meio de uma foto compartilhada nas redes sociais da mulher.

Com uma imagem do enxoval da criança, Lary Simões mostrou que está esperando uma menina, que será chamada Melissa.

Foto do enxoval compartilhado pela influenciadora que afirma estar grávida de Memphis Depay | Foto: Reprodução | Redes sociais

Gravidez polêmica

Em outubro de 2025, a mulher esteve no centro de uma polêmica ao afirmar estar grávida do atacante. Na ocasião, Lary contou que conheceu o jogador em fevereiro, durante o aniversário do atleta, e que o relacionamento passou a acontecer com mais frequência a partir de abril, quando ela começou a viajar para São Paulo para encontrá-lo.

Segundo ela, a gravidez foi confirmada em setembro, quando ela já estava com cerca de três meses de gestação. O jogador, por sua vez, foi procurado pela influenciadora e não retornou aos contatos dela.

A baiana ainda se disponibilizou para a realização de um teste de paternidade, o que também não foi atendido pelo holandês.