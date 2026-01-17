Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MÃE AUSENTE

Influenciadora supostamente grávida de jogador revela sexo do bebê

Apesar de procurado pela mulher, o atleta nunca assumiu a paternidade

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/01/2026 - 16:26 h
Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Seleção da Holanda
Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Seleção da Holanda -

A influenciadora e jornalista baiana Larissa Simões, que afirmou ter engravidado do jogador holândes Memphis Depay, do Corinthians, revelou o sexo e o nome do bebê neste sábado, 17. A notícia foi divulgada por meio de uma foto compartilhada nas redes sociais da mulher.

Com uma imagem do enxoval da criança, Lary Simões mostrou que está esperando uma menina, que será chamada Melissa.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Foto do enxoval compartilhado pela influenciadora que afirma estar grávida de Memphis Depay
Foto do enxoval compartilhado pela influenciadora que afirma estar grávida de Memphis Depay | Foto: Reprodução | Redes sociais

Gravidez polêmica

Em outubro de 2025, a mulher esteve no centro de uma polêmica ao afirmar estar grávida do atacante. Na ocasião, Lary contou que conheceu o jogador em fevereiro, durante o aniversário do atleta, e que o relacionamento passou a acontecer com mais frequência a partir de abril, quando ela começou a viajar para São Paulo para encontrá-lo.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por @larysimoes

Segundo ela, a gravidez foi confirmada em setembro, quando ela já estava com cerca de três meses de gestação. O jogador, por sua vez, foi procurado pela influenciadora e não retornou aos contatos dela.

A baiana ainda se disponibilizou para a realização de um teste de paternidade, o que também não foi atendido pelo holandês.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celebridades gravidez Larissa Simões Memphis Depay Notícias

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Seleção da Holanda
Play

VÍDEO: Jogadores do Fortaleza se envolvem em briga com vizinhos

Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Seleção da Holanda
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Seleção da Holanda
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Memphis Depay, jogador do Corinthians e da Seleção da Holanda
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

x