Morre jornalista Erlan Bastos aos 32 anos
Ele era apresentador do programa Bora Amapá, da NC TV
Por Redação
O jornalista Erlan Bastos morreu neste sábado, 17, aos 32 anos. A informação foi confirmada pela NC TV Amapá, emissora onde ele trabalhava e apresentava o programa Bora Amapá.
Em nota oficial, a emissora lamentou a morte do jornalista e destacou o trabalho executado por Erlan.
De acordo com o comunicado, ele marcou o jornalismo amapaense pela "postura firme, pelo compromisso com a verdade e pela atuação no jornalismo investigativo e crítico".
Conhecido pela cobertura de entretenimento e bastidores, Erlan construiu uma trajetória marcada por opiniões fortes, proximidade com o público e grande alcance nas redes sociais.
Há cerca de um mês, o jornalista foi internado após apresentar fortes dores no peito e na região abdominal, além de fraqueza intensa e episódios de suor frio durante uma transmissão ao vivo.
Até o momento, a causa oficial da morte não foi confirmada.
