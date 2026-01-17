Morre jornalista Erlan Bastos aos 32 anos

Causa da morte do jornalista ainda não foi revelada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jornalista Erlan Bastos morreu neste sábado, 17, aos 32 anos. A informação foi confirmada pela NC TV Amapá, emissora onde ele trabalhava e apresentava o programa Bora Amapá.

Em nota oficial, a emissora lamentou a morte do jornalista e destacou o trabalho executado por Erlan.

De acordo com o comunicado, ele marcou o jornalismo amapaense pela "postura firme, pelo compromisso com a verdade e pela atuação no jornalismo investigativo e crítico".

Conhecido pela cobertura de entretenimento e bastidores, Erlan construiu uma trajetória marcada por opiniões fortes, proximidade com o público e grande alcance nas redes sociais.

Há cerca de um mês, o jornalista foi internado após apresentar fortes dores no peito e na região abdominal, além de fraqueza intensa e episódios de suor frio durante uma transmissão ao vivo.

Até o momento, a causa oficial da morte não foi confirmada.