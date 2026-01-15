Figura conhecida na internet, “Popeye Brasileiro” morre aos 55 anos

Caso chamou atenção para os riscos do uso de substâncias para aumento muscular - Foto: Reprodução

A morte de Arlindo de Souza, aos 55 anos, encerrou a trajetória de uma figura que ganhou projeção nacional e nas redes sociais por causa da aparência física incomum. Natural de Olinda, em Pernambuco, ele ficou conhecido como “Popeye Brasileiro”, apelido inspirado no personagem de desenho animado, em razão do volume excessivo dos braços.

Arlindo morreu na madrugada de terça-feira, 13, no Hospital Otávio de Freitas, localizado em Tejipió, na zona oeste do Recife. Ele estava internado desde dezembro. O sepultamento foi marcado para a tarde da quarta-feira, 14, no Cemitério de Águas Compridas, bairro onde morava. Inicialmente, a causa da morte não foi divulgada, mas posteriormente foi associada a problemas renais.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Morador de uma área periférica de Olinda, Arlindo também era chamado de Arlindo Anomalia ou Arlindo Montanha. Pedreiro e servente de obras, ele não concluiu o ensino médio e sobrevivia de trabalhos informais. Vivendo com a mãe, a família optou por não informá-la sobre a morte devido à idade avançada e ao estado de saúde delicado.

A notoriedade veio após participações em programas de televisão e, mais tarde, com a popularização de sua imagem na internet, a partir de 2010. Nas redes sociais, Arlindo reunia mais de 30 mil seguidores, que frequentemente o descreviam como uma pessoa simples, prestativa e muito querida na comunidade onde vivia.

Em entrevistas concedidas ao longo dos anos, ele relatava que começou a usar anabolizantes ainda jovem, por volta dos 20 anos, motivado pelo desejo de aumentar a massa muscular. Além disso, recorreu à aplicação de óleo mineral e álcool em regiões como braços e trapézio, prática caseira amplamente condenada por profissionais de saúde.

Especialistas alertam que o uso de óleo mineral e esteroides para fins estéticos pode provocar graves complicações, incluindo aumento da pressão arterial, danos celulares, comprometimento dos rins e até a morte. O caso de Arlindo voltou a chamar atenção para os riscos associados a métodos extremos de modificação corporal.

A morte do “Popeye Brasileiro” foi comunicada oficialmente por meio de uma nota de pesar publicada em um perfil nas redes sociais na quarta-feira, 14, gerando repercussão entre seguidores e moradores da região onde ele construiu sua história.