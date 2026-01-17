Menu
LUTO

Câncer? Entenda a causa da morte do jornalista Erlan Bastos

Apresentador morreu na manhã deste sábado, 17

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/01/2026 - 13:01 h | Atualizada em 17/01/2026 - 13:26
Erlan Bastos
Erlan Bastos -

O jornalista e apresentador Erlan Bastos, que teve passagens pela Record e pela TV Meio, morreu neste sábado, 17, aos 32 anos. A principal hipótese é que ele tenha sido vítima de uma tuberculose peritoneal, que tem sintomas parecidos com o câncer.

Erlan Bastos sentiu os primeiros sintomas ainda no ano passado, quando ele chegou a ser internado. Em janeiro deste ano, ele percebeu um inchaço abdominal e começou a sentir fortes dores na barriga, sendo encaminhado a um hospital de Macapá (AP), onde os médicos notaram um nódulo e suspeitaram inicialmente de que se tratava de um câncer.

Posteriormente, o apresentador viajou para Teresina (PI) para se submeter a uma colonoscopia e iniciar os tratamentos necessários. Na capital piauiense, a equipe médica suspeitou de tuberculose peritoneal, que tem sintomas parecidos com câncer.

Carreira

Nascido em Manaus, Erlan Bastos começou na Comunicação ao ganhar espaço em uma web rádio e, depois, em pequenos programas locais. Em 2015, ele se mudou para São Paulo para buscar oportunidades melhores na área, o que inicialmente não deu certo.

Ele ficou sem dinheiro ao ser assaltado logo quando desembarcou na Rodoviária do Tietê, de modo que precisou morar debaixo de um viaduto na Avenida Cruzeiro do Sul durante três meses. Os pais juntaram dinheiro para que ele retornasse a Manaus, onde ele se recuperou financeiramente antes de voltar a São Paulo mais uma vez.

Erlan ficou conhecido com seu canal no YouTube, o EM OFF, onde comentava as polêmicas do mundo das celebridades. Além disso, ele chegou a comandar o Balanço Geral CE, na TV Cidade, além de passagens pela RedeTV! e pela TV Meio Norte.

Atualmente, o jornalista estava no comando do Bora Amapá na NCTV, afiliada na Band. No mês passado, a emissora chegou a emitir um comunicado após Erlan se ausentar da atração por motivos de saúde, sentindo fortes dores no peito e na região abdominal, além de fraqueza intensa e episódios de suor frio.

