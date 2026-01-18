Autor Benedito Ruy Barbosa é internado em São Paulo

Benedito Ruy Barbosa está hospitalizado - Foto: Divulgação / Globo

Benedito Ruy Barbosa, conhecido por ser autor de novelas de sucesso como Pantanal (1990), Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996), está internado em hospital.

O novelista, de 94 anos, está no hospital HCor, em São Paulo. O veterano foi diagnosticado com infecção urinária, segundo afirmou o filho do escritor, Ruy Mauricio Barbosa.

Em postagem no X, antigo Twitter, o herdeiro do autor da Globo fez o anúncio após o nome de Benedito aparecer em uma lista de membros do conselho do São Paulo.

Na ocasião envolvendo o time paulista, os integrantes aprovaram o impeachment do presidente do clube, Julio Casares.

"Meu pai, Benedito Ruy Barbosa, está internado no Hcor, tratando uma infecção urinária, não participou da reunião e também não votou. Infelizmente o nome dele está aparecendo em uma lista fake dos 45 votos contra o impeachment. Lamentável", escreveu Ruy Mauricio.