Luciana Gimenez aparece chorando após demissão da RedeTV! e dá recado

Luciana Gimenez apareceu chorando - Foto: Reprodução / Instagram

Após a confirmação oficial de sua saída da RedeTV!, a apresentadora Luciana Gimenez utilizou suas redes sociais na madrugada deste domingo (18) para desabafar.

Diretamente de Nova York, onde passa férias, a ex-comandante do SuperPop apareceu chorando em uma sequência de vídeos, agradecendo o apoio dos fãs e relembrando sua trajetória de duas décadas e meia no canal.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Quero dizer que o SuperPop foi um marco na minha vida e eu fiz sempre com muito carinho, com muita dedicação e alegria. Eu ia para a RedeTV! com meu coração cheio de vontade de fazer a diferença", declarou a apresentadora, visivelmente abalada.

Salário reduzido e "situações humilhantes"

Embora o comunicado oficial da emissora fale em "comum acordo", os bastidores revelam um cenário de desgaste. Segundo a coluna Fábia Oliveira, Luciana Gimenez vinha enfrentando um processo de desvalorização dentro da casa.

De acordo com a jornalista, o salário da estrela, que em tempos áureos chegava a R$ 700 mil, teria sido reduzido para cerca de R$ 200 mil mensais nos últimos tempos, valor considerado baixo para os padrões de grandes nomes da TV aberta.

Além disso, por anos, Luciana contou com o apoio direto de seu ex-marido e sócio da emissora, Marcelo de Carvalho. No entanto, fontes ligadas ao canal apontam que a apresentadora passou a sofrer com a resistência interna, inclusive de Daniela Albuquerque, esposa de Amilcare Dallevo Jr. (outro sócio da RedeTV!).

O posicionamento da RedeTV!

Em nota oficial divulgada na última sexta-feira (16), a RedeTV! buscou manter o tom diplomático, reconhecendo a importância de Luciana para a história da empresa.

"Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do SuperPop e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo", afirmou o comunicado, que desejou êxito aos novos projetos da artista.