Luciana Gimenez expõe desgosto por gravidez e motivo choca

A apresentadora é mãe de dois rapazes - Foto: Reprodução | Instagram

Luciana Gimenez fez um desabafo sincero sobre as gestações de seus dois filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel. A apresentadora revelou que não curtiu nem um pouco a experiência de ficar grávida, pois engordou muito.

“Nossa, eu não gostei. Sou vaidosa. Não gostava de ficar grávida, apenas da situação de ter filho. Aquilo [a barriga] vai crescendo e você sabe que não vai melhorar até ter o filho... Você fala: 'meu Deus, ainda tem seis meses disso'. É difícil”, disse ela no podcast Bagaceira Chique.

“Estive grávida duas vezes na vida e eu engordei 30 kg [em cada uma]. Na última gestação, o Marcelo [então marido] tinha que me empurrar para eu subir a escada, porque é difícil... Imagina você pegar uma mochila de 30 kg e colocar nas costas... Aquilo dói... Dói as costas, os joelhos”, completou.

Ex-maridos famosos

Vale lembrar que os herdeiros de Luciana são frutos de seus relacionamentos com duas personalidades famosas. O mais velho, Lucas, é filho dela com o cantor britânico Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones.

Os dois viveram um romance extraconjugal, em 1998, quando o artista ainda era casado Jerry Hall. Apesar das polêmicas envolvendo o relacionamento na época, Luciana e Mick Jagger mantêm uma relação amigável e a brasileira frequenta alguns shows dos Rolling Stone.

Já o filho caçula de Luciana, Lorenzo, nasceu do casamento dela com o empresário Marcelo de Carvalho (63), vice-presidente da RedeTV!. Eles foram casados por 12 anos, de 2006 a 2018, quando anunciaram a separação, porém continuam com uma relação cordial pelo bem do garoto.