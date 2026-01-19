Ex-ator da Globo dorme em estúdio após ter casa assaltada

O veterano também contou detalhes sobre o roubo - Foto: Ilustrativa | Freepik

Mário Gomes está vivendo um perrengue após ter sua casa assaltada na última semana. Ex-ator da Globo, o rapaz revelou que montou uma cama improvisada em seu estúdio, pois sente que é o cômodo mais seguro da residência.

“Aqui é mais seguro. A gente tranca a porta, lá em cima ainda tem que colocar a grade. Tem uma série de coisas que têm que ser feitas, é tudo muito difícil”, disse ele, que ficou conhecido pelo personagem Luca, de Vereda Tropical.

Ele ainda confessou que tem traumas do ocorrido e fica em alerta com os barulhos. “A gente morre de medo quando está lá em cima, porque qualquer barulhinho a gente acha que os caras estão voltando”, disparou.

“Espero que [os criminosos] não voltem tão cedo. Não deu tempo nem de me recuperar, eles não têm nem mais o que roubar. Continuo contando com a ajuda de vocês”, completou ele, que perdeu cerca de R$ 50 mil em espécie.