Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ASSALTO

Ex-ator da Globo dorme em estúdio após ter casa assaltada

O artista contou detalhes do ocorrido em suas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/01/2026 - 21:28 h
O veterano também contou detalhes sobre o roubo
O veterano também contou detalhes sobre o roubo -

Mário Gomes está vivendo um perrengue após ter sua casa assaltada na última semana. Ex-ator da Globo, o rapaz revelou que montou uma cama improvisada em seu estúdio, pois sente que é o cômodo mais seguro da residência.

“Aqui é mais seguro. A gente tranca a porta, lá em cima ainda tem que colocar a grade. Tem uma série de coisas que têm que ser feitas, é tudo muito difícil”, disse ele, que ficou conhecido pelo personagem Luca, de Vereda Tropical.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Mário Gomes (@mariogomes__ator)

Ele ainda confessou que tem traumas do ocorrido e fica em alerta com os barulhos. “A gente morre de medo quando está lá em cima, porque qualquer barulhinho a gente acha que os caras estão voltando”, disparou.

Leia Também:

Atriz da Globo revela que foi abusada por amigo do pai
Luciana Gimenez aparece chorando após demissão da RedeTV! e dá recado
Autor Benedito Ruy Barbosa é internado em São Paulo

“Espero que [os criminosos] não voltem tão cedo. Não deu tempo nem de me recuperar, eles não têm nem mais o que roubar. Continuo contando com a ajuda de vocês”, completou ele, que perdeu cerca de R$ 50 mil em espécie.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ator Ex-ator da Globo Mário Gomes Mário Gomes ator

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O veterano também contou detalhes sobre o roubo
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

O veterano também contou detalhes sobre o roubo
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

O veterano também contou detalhes sobre o roubo
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

O veterano também contou detalhes sobre o roubo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x