NOVELA

Três Graças: Rogério volta à mansão e toma atitude contra Arminda

Trama vem movimentando as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/01/2026 - 17:34 h
Rogério (Eduardo Moscovis) volta a mansão
Rogério (Eduardo Moscovis) volta a mansão -

Três Graças vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos recentes da trama. Com a volta de Rogério (Eduardo Moscovis), a vilã Arminda (Grazi Massafera) enfrenta uma grande reviravolta após o capítulo 100: seu romance com Ferrete será exposto ao público.

Diante da revelação, Zenilda decide abrir mão do casamento e deixa a residência do empresário. Pouco tempo depois, Arminda passa a ocupar a mansão, após Rogério afirmar que deseja seu quarto de volta.

O conflito entre os personagens promete intensificar os próximos capítulos da novela das nove, que atingiu 23 pontos de audiência em São Paulo. Durante uma discussão acalorada, Arminda chega a arremessar objetos contra o marido, mas acaba deixando a mansão.

O que acontece com Zenilda?

Após descobrir a traição de Ferrete, Zenilda é responsável por expor o romance do empresário com Arminda à imprensa e decide abandoná-lo.

A mudança de Arminda para a mansão provoca revolta em Leonardo (Pedro Novaes), que deixa a casa após a confusão. De acordo com informações divulgadas pelo Notícias da TV, os acontecimentos estão previstos para irem ao ar a partir de fevereiro.

