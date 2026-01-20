Três Graças: Rogério volta à mansão e toma atitude contra Arminda

Rogério (Eduardo Moscovis) volta a mansão - Foto: Reprodução| TV Globo

Três Graças vem movimentando as redes sociais com os acontecimentos recentes da trama. Com a volta de Rogério (Eduardo Moscovis), a vilã Arminda (Grazi Massafera) enfrenta uma grande reviravolta após o capítulo 100: seu romance com Ferrete será exposto ao público.

Diante da revelação, Zenilda decide abrir mão do casamento e deixa a residência do empresário. Pouco tempo depois, Arminda passa a ocupar a mansão, após Rogério afirmar que deseja seu quarto de volta.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O conflito entre os personagens promete intensificar os próximos capítulos da novela das nove, que atingiu 23 pontos de audiência em São Paulo. Durante uma discussão acalorada, Arminda chega a arremessar objetos contra o marido, mas acaba deixando a mansão.

O que acontece com Zenilda?

Após descobrir a traição de Ferrete, Zenilda é responsável por expor o romance do empresário com Arminda à imprensa e decide abandoná-lo.

A mudança de Arminda para a mansão provoca revolta em Leonardo (Pedro Novaes), que deixa a casa após a confusão. De acordo com informações divulgadas pelo Notícias da TV, os acontecimentos estão previstos para irem ao ar a partir de fevereiro.