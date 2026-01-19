ÀS VESPERAS DO CARNAVAL
Xanddy Harmonia é internado às pressas e cancela show
O artista ficará afastados de sua compromissos por um tempo
Por Franciely Gomes
Xanddy Harmonia foi internado às pressas nesta segunda-feira, 19, no Hospital Aliança, unidade da Rede D’Or, em Salvador, na Bahia. Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o artista ficará afastado de suas atividades por um tempo.
De acordo com a assessoria do famoso, ele apresnetou um quadro de gastroenterite de origem infecciosa. Fontes do jornalista também revelaram que o pagodeiro está em observação na unidade de saúde, realizando exames e recebendo a medicação indicada.
A recomendação é que ele cancele sua agenda da semana e fique longe dos compromissos profissionais por cerca de três dias. Entretanto, esse período pode ser estendido de acordo com o avanço da doença.
Show cancelado
Ciente da repercussão em torno do caso, a equipe de assessoria do artista emitiu uma nota oficial e anunciou o cancelamento de seu show no evento "Melhor Segunda", que estava previsto para acontecer na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
"Informamos que, devido a um quadro de gastroenterite de origem infecciosa, o cantor Xanddy Harmonia precisou ser internado, está sob acompanhamento médico e não poderá estar conosco nesta noite", escreveram.
Quem assumirá o comando da apresentação será o cantor Belo. "Mas a Melhor Segunda-Feira do Mundo não vai parar! O cantor Belo, com toda sua generosidade e talento, aceitou prontamente o convite para comandar a festa e garantir a alegria de todos. A noite está confirmada com um show incrível do Belo", completou a nota.
Em outro comunicado, enviado a reportagem do Portal A TARDE, a assessoria também informou que, apesar da alteração, a agenda de shows da semana segue mantida. "A agenda do fim de semana (dias 23 a 26 de janeiro), por enquanto, segue mantida. A produção trará atualizações no perfil do cantor e tranquiliza os fãs", concluíram.
