Xanddy Harmonia é internado às pressas e cancela show

Xanddy cancelou sua agenda da semana - Foto: Reprodução | Instagram

Xanddy Harmonia foi internado às pressas nesta segunda-feira, 19, no Hospital Aliança, unidade da Rede D’Or, em Salvador, na Bahia. Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o artista ficará afastado de suas atividades por um tempo.

De acordo com a assessoria do famoso, ele apresnetou um quadro de gastroenterite de origem infecciosa. Fontes do jornalista também revelaram que o pagodeiro está em observação na unidade de saúde, realizando exames e recebendo a medicação indicada.

A recomendação é que ele cancele sua agenda da semana e fique longe dos compromissos profissionais por cerca de três dias. Entretanto, esse período pode ser estendido de acordo com o avanço da doença.

Show cancelado

Ciente da repercussão em torno do caso, a equipe de assessoria do artista emitiu uma nota oficial e anunciou o cancelamento de seu show no evento "Melhor Segunda", que estava previsto para acontecer na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

"Informamos que, devido a um quadro de gastroenterite de origem infecciosa, o cantor Xanddy Harmonia precisou ser internado, está sob acompanhamento médico e não poderá estar conosco nesta noite", escreveram.

Quem assumirá o comando da apresentação será o cantor Belo. "Mas a Melhor Segunda-Feira do Mundo não vai parar! O cantor Belo, com toda sua generosidade e talento, aceitou prontamente o convite para comandar a festa e garantir a alegria de todos. A noite está confirmada com um show incrível do Belo", completou a nota.

Em outro comunicado, enviado a reportagem do Portal A TARDE, a assessoria também informou que, apesar da alteração, a agenda de shows da semana segue mantida. "A agenda do fim de semana (dias 23 a 26 de janeiro), por enquanto, segue mantida. A produção trará atualizações no perfil do cantor e tranquiliza os fãs", concluíram.