HOME > MÚSICA
SOLTOU O VERBO

Cantor quebra silêncio sobre acusações de assédio sexual e tráfico

O artista recebeu uma série de acusações graves

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

16/01/2026 - 17:56 h
O famoso emitiu um comunicado oficial
O famoso emitiu um comunicado oficial

Julio Iglesias quebrou o silêncio e se pronunciou sobre as acusações que recebeu envolvendo assédio sexual e tráfico humano. O cantor, de 82 anos, emitiu um comunicado oficial em suas redes sociais, nesta sexta-feira, 16, e negou veemente que tenha cometido algum destes crimes.

“Nego ter abusado, coagido ou desrespeitado qualquer mulher. Essas acusações são absolutamente falsas e me causam grande tristeza”, iniciou ele, que foi acusado por duas ex-funcionárias que trabalhavam em sua casa.

Em seu relato, o músico reforçou que está abalado com o ocorrido, pois fere sua reputação construída ao longo dos anos de carreira. “Nunca havia sentido tanta maldade, mas ainda me restam forças para que as pessoas conheçam toda a verdade e para defender minha dignidade diante de uma afronta tão grave”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Julio Iglesias (@julioiglesias)

Acusações

Segundo informações divulgadas pelo veículo espanhol elDiario.es em colaboração com a Univision Noticias, uma empregada doméstica e uma fisioterapeuta alegaram que foram vítimas de estupro, tapas, abusos físicos e verbais, além de assédio.

Dentre as provas apresentadas pelas vítimas, que tiveram a identidade preservada, estão anexadas fotografias, registros de chamadas, mensagens do WhatsApp, vistos, laudos médicos e outros documentos que envolvem o nome do artista.

As moças também alegaram que os abusos eram cometidos com o consentimento dos responsáveis pela administração da casa e pela seleção de funcionárias, que eram atraídas para a vaga através de anúncios publicados na internet, exclusivo para mulheres de 25 a 35 anos. Seletiva que foi configurada pelos advogados das vítimas como “tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado e servidão”.

x