MÚSICA
TAQUICARDIA

Famoso sertanejo sofre arritmia cardíaca em show e é socorrido às pressas

Jovem de 22 anos sentiu sintomas ainda no palco

Gabriela Araújo

Gabriela Araújo

17/01/2026 - 9:17 h | Atualizada em 17/01/2026 - 9:55
Jovem sertanejo, Luan Pereira, se apresentava em São Paulo
Jovem sertanejo, Luan Pereira, se apresentava em São Paulo

O cantor sertanejo Luan Pereira, de 22 anos, foi levado às pressas para um hospital após passar mal durante show em São Sebastião, localizado em São Paulo. Ainda no palco, o jovem apresentou sintomas de arritmia, pressão alta e taquicardia.

Nas redes sociais, a equipe do artista publicou o momento em que ele encerrou o show, e foi socorrido por uma ambulância, onde recebeu os primeiros atendimentos.

“Após o show de hoje, Luan foi levado às pressas por motivo de arritmia cardíaca, pressão alta e taquicardia. Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus”, escreveu a equipe do sertanejo.

Cantor quebra silêncio sobre acusações de assédio sexual e tráfico
Música do Carnaval inédita de Marília Mendonça é lançada
Luan Pereira volta a atacar Dado Dolabella após agressão: “Doido”
Luan Pereira desmente boato e abre o jogo sobre romance

Nas imagens, Luan Pereira apareceu deitado em uma maca, sendo atendido por profissionais de saúde. Ele estava consciente e com as mãos apoiadas no peito, em repouso.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por LUAN PEREIRA ® 🎙 (@luanpereiracantor)

Até o momento, não há novas informações sobre o quadro de saúde do jovem.

Luan Pereira: conheça cantor que foi socorrido às pressas após show

Aos 22 anos, Luan Pereira é considerado um nome promissor da música sertaneja e se destacou nas plataformas digitais com hits virais como:

  • "Dentro da Hilux";
  • "Body Splash";
  • "Saveiro".

O cantor sertanejo é natural de Suzano (SP), na Grande São Paulo, mas foi criado em Rosana (SP), cidade que faz divisa com o Paraná e o Mato Grosso do Sul. Luan começou a cantar na época da escola e logo passou a se apresentar em barzinhos da região.

Ele faz parte de um novo movimento musical do sertanejo, conhecido como agronejo, isto é, uma mistura referências urbanas e rurais nas canções do gênero.

Atualmente, o cantor soma mais de 10,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, e também se destacar nas redes sociais como Instagram e TikTok.

Ver todas

