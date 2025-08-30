Dado Dolabella se pronuncia sobre briga polêmica com Luan Pereira

Tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização - Foto: Reprodução | Instagram

O ator Dado Dolabella quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o cantor Luan Pereira, que ganhou repercussão após boatos de agressão durante uma confraternização da Dança dos Famosos. Acusado de empurrar o sertanejo por ciúmes de Wanessa Camargo, Dado usou as redes sociais para dar sua versão.

Segundo ele, não houve violência. “Mas eu não fiquei nervoso ali… eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada… eu tava de boa! Fui proteger ela”, afirmou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ator explicou ainda que o episódio foi resultado de um mal-entendido: “Eu nem vi quem era, o moleque tava de costas pra mim. Ele que tava bêbado, tropeçou e caiu… ai a galera que viu no chão já supôs coisas… e começou a fofoca… mas a real é essa!!”



Wanessa Camargo se pronuncia

A cantora também decidiu se manifestar, após a repercussão do caso. “Uma das coisas mais difíceis pra quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior”, iniciou.

Wanessa Camargo destacou que não pretende justificar o passado de Dado, mas esclarecer os fatos. “Deixando muito claro: eu não estou aqui defendendo ou passando pano para o passado de ninguém. Vim falar sobre o presente, do que acabei de viver”.

A cantora confirmou que ela e Dado tentavam retomar o relacionamento nos últimos meses, mas de forma reservada. “Sim, eu e Dado a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, mas deixamos tudo privado entre a gente. (...) Estávamos juntos. Segundo ponto: não houve nenhum dedo encostado em mim”, frisou.

Por fim, ela disse que recebeu apoio de colegas da competição e de sua equipe após o episódio. “O Alan Sousa, que é também meu companheiro lá na Dança dos Famosos, e outros que me deram apoio, vendo que eu estava abalada, junto com minha produtora, me levaram até o hotel, dando suporte emocional. Foi apenas isso”, concluiu.