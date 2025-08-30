Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLY

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga polêmica com Luan Pereira

Ator se pronuncia após possível agressão durante festa com Wanessa Camargo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

30/08/2025 - 17:20 h
Tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização
Tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização -

O ator Dado Dolabella quebrou o silêncio sobre a polêmica envolvendo o cantor Luan Pereira, que ganhou repercussão após boatos de agressão durante uma confraternização da Dança dos Famosos. Acusado de empurrar o sertanejo por ciúmes de Wanessa Camargo, Dado usou as redes sociais para dar sua versão.

Segundo ele, não houve violência. “Mas eu não fiquei nervoso ali… eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada… eu tava de boa! Fui proteger ela”, afirmou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Esposa de ex-Bahia volta atrás após denúncias: “Me arrependi muito”
Filho de Luciano Huck abre o jogo sobre vida amorosa após término
Atual de Léo Pereira expõe ex do atleta após confusão de pensão

O ator explicou ainda que o episódio foi resultado de um mal-entendido: “Eu nem vi quem era, o moleque tava de costas pra mim. Ele que tava bêbado, tropeçou e caiu… ai a galera que viu no chão já supôs coisas… e começou a fofoca… mas a real é essa!!”

Wanessa Camargo se pronuncia

A cantora também decidiu se manifestar, após a repercussão do caso. “Uma das coisas mais difíceis pra quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior”, iniciou.

Wanessa Camargo destacou que não pretende justificar o passado de Dado, mas esclarecer os fatos. “Deixando muito claro: eu não estou aqui defendendo ou passando pano para o passado de ninguém. Vim falar sobre o presente, do que acabei de viver”.

A cantora confirmou que ela e Dado tentavam retomar o relacionamento nos últimos meses, mas de forma reservada. “Sim, eu e Dado a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, mas deixamos tudo privado entre a gente. (...) Estávamos juntos. Segundo ponto: não houve nenhum dedo encostado em mim”, frisou.

Por fim, ela disse que recebeu apoio de colegas da competição e de sua equipe após o episódio. “O Alan Sousa, que é também meu companheiro lá na Dança dos Famosos, e outros que me deram apoio, vendo que eu estava abalada, junto com minha produtora, me levaram até o hotel, dando suporte emocional. Foi apenas isso”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

dado dolabella luan pereira polêmica wanessa camargo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Tensão entre os artistas teve início durante uma confraternização
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x