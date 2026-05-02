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ORDENS MÉDICAS

Apresentador anuncia aposentadoria por conta de problema de saúde

Jornalista deixa a televisão após mais de 44 anos de carreira no jornalismo

Gustavo Nascimento
Por

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Jonas Batista se aposenta após mais de 44 anos de carreira
Jonas Batista se aposenta após mais de 44 anos de carreira - Foto: Divulgação

O apresentador Jonas Batista, 74 anos, se aposentou após mais de 44 anos de carreira, decisão motivada em decorrência de um infarto sofrido pelo jornalista em 2024. Batista é considerado um dos maiores nomes da televisão paraibana.

Após passagens pelo jornal impresso e pelo rádio, Jonas Batista ganhou notoriedade pela participação no Cidade Alerta Paraíba, onde atuou como repórter e apresentador. O profissional atualmente estava na TV Correio.

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Apresentador sofreu infarto em 2024

Jonas Batista sofreu um infarto no final de 2024 e foi afastado temporariamente por ordens médicas. Agora, o apresentador decidiu se aposentar da TV de forma definitiva.

Ao jornalista Victor Freitas, o apresentador contou que precisou deixar a profissão por orientação médica. “Por enquanto eu não posso voltar às minhas atividades. Eu não posso ter desgastes ou estresse”, contou.

“Eu não queria deixar de trabalhar nem tão cedo, mas às vezes a gente tem que abrir mão para viver mais. Porque com uma vida estressada eu corro o risco de dormir e não acordar mais”, lamentou.

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Tags:

aposentadoria jornalismo Saúde televisão

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