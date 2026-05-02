Reality da Record expõe participante urinando e gera polêmica na web

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Cena foi mostrada aos próprios participantes por meio da dinâmica do VAR - Foto: Reprodução | Record TV

A estreia do VAR em ‘Casa do Patrão’, novo reality show da Record, rendeu momentos que viralizaram nas redes sociais. Na sexta-feira, 1, o programa exibiu imagens que mostraram o participante Alexandre Vinicius, o Vini, urinando fora do vaso sanitário logo no primeiro dia de confinamento.

A cena foi mostrada aos próprios participantes por meio da dinâmica do VAR, que expõe situações ocorridas dentro da casa. A situação com Vini foi escolhida por ter incomodado vários participantes e muitos queriam saber quem tinha urinado para fora do vaso.

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A decisão de mostrar o momento íntimo do rapaz acabou gerando reações imediatas entre os colegas, além de constrangimento para Vini. Logo após a exibição, Leandro Hassum, que comentou com humor as imagens.

“Não vou falar nada. Achei que a logo ficou pequena”, disse, referindo-se à censura aplicada no vídeo.

Veja o vídeo:

nunca pensei que veria na TV um VAR mostrando que o participante mijou fora do vaso pic.twitter.com/3pty82fuQK — luscas (@luscas) May 2, 2026

Reação do público

A exibição dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto parte do público encarou a situação como entretenimento típico de reality show, outros criticaram a exposição.

“Achei essa exposição completamente desnecessária”, escreveu uma internauta. Já outra relatou surpresa e disse ter ficado “incrédula” ao se deparar com a cena ao ligar a TV.

Depois da reação negativa, Boninho, diretor do programa, defendeu a proposta da dinâmica. “As pessoas estão discutindo a privacidade do xixi! É reality! A gente olha tudo! Isso é a brincadeira”, afirmou.