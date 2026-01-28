TELEVISÃO
Bastidores: Cléber Machado instaura terror na Record, diz coluna
Ambiente por trás das câmeras do programa de esportes seria de pânico total, por conta das atitudes do narrador
Siga o A TARDE no Google
Telespectadores que acompanham o programa Esporte Record, apresentado por Cléber Machado e Paloma Tocci, exibido aos domingos, às 23h podem não perceber, porém, o elenco pode estar rachando por conta de uma postura polêmicado narrador.
Com isso, o ambiente nos bastidores do programa seria de completo terror, pelo menos é o que aponta a coluna Fábio Oliveira, do jornal Metrópoles.
Atualmente, Cléber Machado é o principal narrador esportivo da Record, e, de acordo com fontes da coluna, teria adotado uma postura centralizadora no comando do programa.
Segundo fontes próximas à produção, ele não abriria espaço para participação dos colegas em cena, frequentemente interrompendo os repórteres durante a apresentação de suas matérias.
Leia Também:
Apresentadora desconfortável
Ainda de acordo com as fontes, Paloma Tocci, que divide a apresentação do programa com Cléber Machado, estaria muito incomodada com toda essa situação.
Além disso, nos bastidores é dito que a jornalista tem sido pouco ouvida, visto que o narrador não a deixa falar e nem ter seu espaço, ponto que teria transformado sua presença no estúdio em algo meramente figurativo.
O desconforto vai além disso, visto que, profissionais da equipe estariam em pânico por conta de episódios de gritos constantes feitos pelo narrador, marcando o ambiente de trabalho com medo e insegurança.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes