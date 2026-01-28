Menu
TELEVISÃO

Bastidores: Cléber Machado instaura terror na Record, diz coluna

Ambiente por trás das câmeras do programa de esportes seria de pânico total, por conta das atitudes do narrador

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

28/01/2026 - 14:37 h

Cléber Machado estaria causando terror em emissora
Telespectadores que acompanham o programa Esporte Record, apresentado por Cléber Machado e Paloma Tocci, exibido aos domingos, às 23h podem não perceber, porém, o elenco pode estar rachando por conta de uma postura polêmicado narrador.

Com isso, o ambiente nos bastidores do programa seria de completo terror, pelo menos é o que aponta a coluna Fábio Oliveira, do jornal Metrópoles.

Atualmente, Cléber Machado é o principal narrador esportivo da Record, e, de acordo com fontes da coluna, teria adotado uma postura centralizadora no comando do programa.

Segundo fontes próximas à produção, ele não abriria espaço para participação dos colegas em cena, frequentemente interrompendo os repórteres durante a apresentação de suas matérias.

Apresentadora desconfortável

Ainda de acordo com as fontes, Paloma Tocci, que divide a apresentação do programa com Cléber Machado, estaria muito incomodada com toda essa situação.

Além disso, nos bastidores é dito que a jornalista tem sido pouco ouvida, visto que o narrador não a deixa falar e nem ter seu espaço, ponto que teria transformado sua presença no estúdio em algo meramente figurativo.

O desconforto vai além disso, visto que, profissionais da equipe estariam em pânico por conta de episódios de gritos constantes feitos pelo narrador, marcando o ambiente de trabalho com medo e insegurança.

x