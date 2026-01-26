FAMOSOS
Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Local é conhecido como Vale das Palmeiras
Vivendo Joaquim na novela das nove da TV Globo, "Três Graças", o ator Marcos Palmeira leva uma vida pacata quando está longe dos estúdios da emissora. Dono de uma fazenda desde 1997, o artista mantém a propriedade localizada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.
Conhecido como Vale das Palmeiras, o imóvel se destaca pela produção de alimentos orgânicos, como leite, queijo, mel, iogurte, café, hortaliças, pães de fermentação natural e até chocolate.
No local, o ator já plantou cerca de 20 mil espécies nativas da Mata Atlântica, entre elas jequitibá e pau-ferro. Além disso, a fazenda recebeu dois certificados de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), reconhecimento concedido a áreas que se dedicam à preservação da biodiversidade.
Além da propriedade rural, Marcos Palmeira mantém um imóvel no Rio de Janeiro, utilizado durante os períodos de gravação. Ainda assim, a fazenda é sua principal escolha para momentos de lazer e descanso.
Joaquim em 'Três Graças'
Na trama, o personagem vivido pelo ator tem ganhado destaque nas redes sociais, especialmente por sua relação com Dona Cobra (Grazi Massafera), que vem rendendo elogios do público.
Joaquim também é um dos envolvidos no roubo da estátua e pai da protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte.
