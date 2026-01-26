Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo

Local é conhecido como Vale das Palmeiras

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/01/2026 - 17:48 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo -

Vivendo Joaquim na novela das nove da TV Globo, "Três Graças", o ator Marcos Palmeira leva uma vida pacata quando está longe dos estúdios da emissora. Dono de uma fazenda desde 1997, o artista mantém a propriedade localizada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Conhecido como Vale das Palmeiras, o imóvel se destaca pela produção de alimentos orgânicos, como leite, queijo, mel, iogurte, café, hortaliças, pães de fermentação natural e até chocolate.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No local, o ator já plantou cerca de 20 mil espécies nativas da Mata Atlântica, entre elas jequitibá e pau-ferro. Além disso, a fazenda recebeu dois certificados de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), reconhecimento concedido a áreas que se dedicam à preservação da biodiversidade.

Leia Também:

Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Globo enfrenta onda de processos por novelas no streaming
Crô em Três Graças: saiba que dia personagem vai aparecer na novela

Além da propriedade rural, Marcos Palmeira mantém um imóvel no Rio de Janeiro, utilizado durante os períodos de gravação. Ainda assim, a fazenda é sua principal escolha para momentos de lazer e descanso.

Joaquim em 'Três Graças'

Na trama, o personagem vivido pelo ator tem ganhado destaque nas redes sociais, especialmente por sua relação com Dona Cobra (Grazi Massafera), que vem rendendo elogios do público.

Joaquim também é um dos envolvidos no roubo da estátua e pai da protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte.

Veja imagens:

Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo | Foto: Reprodução| Instagram
Imagem ilustrativa da imagem Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
| Foto: Reprodução| Redes sociais
Imagem ilustrativa da imagem Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
| Foto: Reprodução| Redes sociais

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos Marcos Palmeira Três Graças

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x