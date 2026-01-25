Menu
TELEVISÃO
VEM AÍ

Crô em Três Graças: saiba que dia personagem vai aparecer na novela

Personagem vai retornar ao universo de Agnaldo Silva

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/01/2026 - 18:41 h



Um dos personagens mais icônicos de ‘Fina Estampa’, Crô (Marcelo Serrado) já tem data marcada para aparecer em ‘Três Graças’. A participação especial marca o retorno dele ao universo de Agnaldo Silva, que é o autor de ambos os folhetins.

O mordomo milionário vai movimentar a trama ao cruzar caminho de Ferrete (Murilo Benício), Arminda (Grazi Massafera), Kásper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis).

Leia Também:

Morte à vista e crime exposto: resumo de Três Graças de 26 a 31 de janeiro
Roubo das Três Graças será descoberto? Deslize deixa Gerluce em apuros
Público grita por Viviane Araújo em show de Belo após cena em Três Graças

A primeira aparição de Crô será no encerramento do capítulo de quarta-feira, 28, quando Ferette será surpreendido pela presença dele em seu quarto. No capítulo seguinte, o personagem vai tentar se apresentar para o vilão, que logo o expulsará do local.

Ainda no mesmo capítulo, Crô fará uma visita para Kásper e João Rubens e vai demonstrar interesse em comprar escultura das As Três Graças. Já na sexta-feira, 30, Crô fará uma visita para Josefa e cruzará caminho com a vilã Arminda.

