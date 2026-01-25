VEM AÍ
Crô em Três Graças: saiba que dia personagem vai aparecer na novela
Personagem vai retornar ao universo de Agnaldo Silva
Por Edvaldo Sales
Um dos personagens mais icônicos de ‘Fina Estampa’, Crô (Marcelo Serrado) já tem data marcada para aparecer em ‘Três Graças’. A participação especial marca o retorno dele ao universo de Agnaldo Silva, que é o autor de ambos os folhetins.
O mordomo milionário vai movimentar a trama ao cruzar caminho de Ferrete (Murilo Benício), Arminda (Grazi Massafera), Kásper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis).
Leia Também:
A primeira aparição de Crô será no encerramento do capítulo de quarta-feira, 28, quando Ferette será surpreendido pela presença dele em seu quarto. No capítulo seguinte, o personagem vai tentar se apresentar para o vilão, que logo o expulsará do local.
Ainda no mesmo capítulo, Crô fará uma visita para Kásper e João Rubens e vai demonstrar interesse em comprar escultura das As Três Graças. Já na sexta-feira, 30, Crô fará uma visita para Josefa e cruzará caminho com a vilã Arminda.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes