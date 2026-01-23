TELEVISÃO
Morte à vista e crime exposto: resumo de Três Graças de 26 a 31 de janeiro
Semana eletrizante terá Gerluce confessando roubo da escultura e Raul sendo sequestrado
Por Luiz Almeida
A novela Três Graças promete fortes emoções e reviravoltas na última semana de janeiro. Entre os dias 26 e 31, a trama da Globo será marcada por confissões chocantes, o agravamento do estado de saúde de Ferette e uma ofensiva policial que pode colocar os protagonistas atrás das grades.
O mistério sobre o paradeiro da escultura "As Três Graças" finalmente ganha contornos dramáticos. Lígia (Dira Paes) descobre que a obra está escondida no ferro-velho e confronta Joaquim.
Decidida a denunciar o crime, ela recua ao receber um aviso desesperado de Gerluce (Sophie Charlotte): se a mãe levar o caso à polícia, a própria filha será presa.
A tensão aumenta com o sequestro de Raul (Paulo Mendes), que deixa a família em pânico até o surgimento de Rogério.
Outro destaque é a aparição de Crô (Marcelo Serrado). O personagem visita Kasper e João Rubens demonstrando interesse explícito em comprar a escultura "As Três Graças".
Resumo detalhado dos capítulos de Três Graças:
Capítulo 85, segunda-feira
Gerluce questiona o que Lígia fazia no ferro-velho. Zenilda avisa a Xênica que Ferette passou mal e foi internado. Ferette ofende Viviane e Lorena. Lígia confronta Joaquim sobre As Três Graças. Lucélia registra a senha do computador de Kasper. Joaquim avisa a Gerluce que Lígia viu As Três Graças no ferro-velho. Leonardo flagra Zenilda mexendo no celular de Ferette. Júnior e Maggye se deparam com Lucélia e Bagdá juntos. Júnior é obrigado por Bagdá a permanecer na Chacrinha, enquanto o bandido decide levar Maggye e Lucélia para casa. Juquinha avisa a Paulinho que Lígia quer falar com ele. Gerluce vai até a delegacia ao saber por Paulinho que Lígia deseja denunciar um crime. Lígia se espanta quando Gerluce avisa que será presa caso a mãe denuncie o roubo das Três Graças.
Capítulo 86, terça-feira
Lígia denuncia Joaquim à polícia por injúria, e não fala das Três Graças com medo de prejudicar Gerluce. Joaquim e Misael decidem retirar As Três Graças do ferro-velho. Lucélia propõe aliança a Bagdá. João Rubens estranha a preocupação de Kasper com Ferette. Lígia procura o pastor Albérico para conversar, e os dois acabam se envolvendo. José Maria deixa a cadeia e se surpreende ao ver Kellen.
Leia Também:
Zenilda avisa a Xênica que irá atrás de quem armou contra José Maria. Ferette comunica a Zenilda que afastará Leonardo de seus negócios. Maggye alerta Lucélia sobre Bagdá. Raul é sequestrado. Paulinho comenta com Juquinha que ficou intrigado com a denúncia de Lígia. Gerluce revela a Lígia que planejou o roubo da escultura ao lado de Joaquim, Viviane, Júnior e Misael.
Capítulo 87, quarta-feira
Lígia se surpreende quando Gerluce afirma que não se arrepende do que fez. Raul sente alívio ao ver Rogério. Zenilda enfrenta Arminda, ao ver a sócia de Ferette destratar seus filhos. Raul passa o recado de Rogério a Gerluce. Arminda e Zenilda trocam ofensas e rompem sua amizade. Gerluce repreende Joaquim por ter deixado Arminda entrar no ferro-velho. Célio ameaça Arminda com os vídeos que gravou de seus encontros com Ferette. Paulinho diz ao delegado que não pode mais acreditar nas verdades que Gerluce lhe conta. Lígia conta a Gerluce sobre seu envolvimento com o pastor Albérico.
Capítulo 88, quinta-feira
Helga se prontifica a ajudar Arminda a se livrar de um problema. Macedo avisa a Arminda que só estará livre para ajudá-la depois que Ferette receber alta hospitalar. Arminda pede socorro a Joaquim. Lígia demonstra todo seu apoio a Gerluce, mas confessa que teme pela filha. Gerluce estranha o comportamento de Paulinho com ela. Ferette se surpreende quando Crô se apresenta em seu quarto.
Capítulo 89, sexta-feira
Ferette exige que retirem Crô de seu quarto. Paulinho procura Lígia, que o aconselha a falar com Gerluce. Misael aconselha Joaquim a se afastar de Arminda. Gerluce fica preocupada ao saber por Lígia que Paulinho sondou a mãe. Crô visita Kasper e João Rubens, mostrando seu interesse em comprar As Três Graças. Juquinha diz a Paulinho que a ficha de Joaquim é extensa. Vandilson deixa claro a Alemão que pretende ocupar o lugar de Bagdá na Chacrinha. Arminda surge com Helga na Chacrinha, convidando Raul e Joélly para irem a sua casa.
Capítulo 90, sábado
Joélly desconfia do convite de Arminda, mas Raul decide aceitar. Lena diz a Herculano que não consegue parar de pensar em Joélly. Crô deixa a casa de Kasper e João Rubens. Ferette finge que está com amnésia, deixando Zenilda preocupada. Arminda oferece dinheiro para Joaquim explicar como a cortina que viu foi parar no ferro-velho. Gerluce avisa a Joélly para ter cuidado com Arminda. Crô visita Josefa. Maggye diz a Júnior que nunca quis saber de sua origem. Consuelo resiste às tentativas de Misael de resgatar a relação amorosa. Gerluce avisa a Arminda que Joélly não aceitará o convite da patroa para jantar. Joaquim é surpreendido por Paulinho, Juquinha e o delegado com um mandado de busca e apreensão no ferro-velho.
