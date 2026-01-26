Siga o A TARDE no Google

Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário - Foto: Reprodução| Instagram

Yudi Tamashiro, conhecido por seus trabalhos na programação infantil do SBT, vendeu sua mansão no nobre bairro de Alphaville, em São Paulo, que estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário. A negociação, realizada com todos os móveis e a decoração inclusos, foi fechada por R$ 6 milhões.

A venda do imóvel foi compartilhada pelo artista em suas redes sociais. Yudi revelou que irá se mudar oficialmente para o Japão. “Contrato assinado. Essa casa, que foi nosso lar por tantos anos, agora começa uma nova fase com vocês. Desejo muita felicidade, amor, alegria e que a presença de Deus permaneça aqui”, escreveu.

O artista se mudará com a família: a esposa, Mila Braga, e o filho de oito meses, Davi Yudi. A decisão foi motivada pela busca por mais qualidade de vida para o crescimento do filho.

Detalhes da mansão

Com cerca de 498 metros quadrados de área total, a mansão conta com diferenciais como uma sala de cinema e um piano clássico. O imóvel ainda dispõe de três suítes amplas, decoração de alto padrão e um closet espaçoso.

Ao se despedir da residência, Yudi desejou felicidades aos novos moradores e encerrou um ciclo importante de sua trajetória no Brasil.

Veja imagens:

Imóvel estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário | Foto: Reprodução| Instagram

