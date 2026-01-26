Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário

Imóvel estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/01/2026 - 16:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário -

Yudi Tamashiro, conhecido por seus trabalhos na programação infantil do SBT, vendeu sua mansão no nobre bairro de Alphaville, em São Paulo, que estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário. A negociação, realizada com todos os móveis e a decoração inclusos, foi fechada por R$ 6 milhões.

A venda do imóvel foi compartilhada pelo artista em suas redes sociais. Yudi revelou que irá se mudar oficialmente para o Japão. “Contrato assinado. Essa casa, que foi nosso lar por tantos anos, agora começa uma nova fase com vocês. Desejo muita felicidade, amor, alegria e que a presença de Deus permaneça aqui”, escreveu.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Globo enfrenta onda de processos por novelas no streaming
Crô em Três Graças: saiba que dia personagem vai aparecer na novela
Vídeo de Ludmilla negando entrevista ao SBT viraliza na web: “Racista”

O artista se mudará com a família: a esposa, Mila Braga, e o filho de oito meses, Davi Yudi. A decisão foi motivada pela busca por mais qualidade de vida para o crescimento do filho.

Detalhes da mansão

Com cerca de 498 metros quadrados de área total, a mansão conta com diferenciais como uma sala de cinema e um piano clássico. O imóvel ainda dispõe de três suítes amplas, decoração de alto padrão e um closet espaçoso.

Ao se despedir da residência, Yudi desejou felicidades aos novos moradores e encerrou um ciclo importante de sua trajetória no Brasil.

Veja imagens:

Imóvel estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário
Imóvel estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário | Foto: Reprodução| Instagram
Imóvel estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário
Imóvel estava há cerca de seis meses no mercado imobiliário | Foto: Reprodução| Instagram
Yudi Tamashiro é conhecido por seus trabalhos na programação do SBT
Yudi Tamashiro é conhecido por seus trabalhos na programação do SBT | Foto: Reprodução| Instagram

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

mansão de famosos SBT Yudi Tamashiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x