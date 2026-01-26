Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Globo enfrenta onda de processos por novelas no streaming

Processos aconteceram após reprises de novelas e programas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

26/01/2026 - 9:10 h
Processos aconteceram após reprises de novelas e programas
Processos aconteceram após reprises de novelas e programas -

A Globo está enfrentando um problema com as reprises de novelas e programas no Globoplay, o serviço de streaming da empresa. Isso porque atores e atrizes passaram a processar a emissora, alegando que não recebem pelas reexibições nas plataformas digitais.

Até o momento, três casos foram registrados. O mais recente é o de Victor Fasano, ator que integrou o elenco de ‘Barriga de Aluguel’ (1990), ‘O Clone’ (2001) e ‘Caminho das Índias’ (2009), todas elas já reprisadas na TV paga ou disponibilizadas no streaming.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fasano processou a Globo por causa de O Clone, segundo a coluna F5. No processo, ele diz que recebeu baixas quantias pela entrada da novela no streaming e pediu uma revisão contratual.

A Justiça do Rio de Janeiro notificou a Globo na semana passada e aguarda a defesa da emissora.

Leia Também:

Crô em Três Graças: saiba que dia personagem vai aparecer na novela
Vídeo de Ludmilla negando entrevista ao SBT viraliza na web: “Racista”
Destino "secreto" perto de Salvador vira opção de atrizes para férias

Outros casos

Outra atriz que fez o mesmo foi Maria Zilda Bethem, que tem 50 anos de carreira e trabalhou em ‘Caras e Bocas’ (2008), ‘Ti-Ti-Ti’ (2010) e ‘Êta Mundo Bom’ (2016). Ela foi a primeira a processar.

O caso de Maria Zilda ainda corre no Tribunal de Justiça do Rio. Ela alega que foi contratada da Globo por 40 anos e que, durante o período em que ficou no ar, não havia legislação específica ou algo em contrato que estipulasse um valor para disponibilização de reprises na TV paga ou no streaming.

Além de Fasano e Maria Zilda, outro caso que veio à tona recentemente é o do cantor Conrado, que fez sucesso nos anos 1980. Ele dise que não foi pago por reexibições do humorístico ‘Os Trapalhões’, no qual atuou de 1990 a 1994. O caso também está na esfera judicial da capital fluminense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo Globoplay novelas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Processos aconteceram após reprises de novelas e programas
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Processos aconteceram após reprises de novelas e programas
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Processos aconteceram após reprises de novelas e programas
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Processos aconteceram após reprises de novelas e programas
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x