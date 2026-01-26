POLÊMICA
Globo enfrenta onda de processos por novelas no streaming
Processos aconteceram após reprises de novelas e programas
Por Edvaldo Sales
A Globo está enfrentando um problema com as reprises de novelas e programas no Globoplay, o serviço de streaming da empresa. Isso porque atores e atrizes passaram a processar a emissora, alegando que não recebem pelas reexibições nas plataformas digitais.
Até o momento, três casos foram registrados. O mais recente é o de Victor Fasano, ator que integrou o elenco de ‘Barriga de Aluguel’ (1990), ‘O Clone’ (2001) e ‘Caminho das Índias’ (2009), todas elas já reprisadas na TV paga ou disponibilizadas no streaming.
Fasano processou a Globo por causa de O Clone, segundo a coluna F5. No processo, ele diz que recebeu baixas quantias pela entrada da novela no streaming e pediu uma revisão contratual.
A Justiça do Rio de Janeiro notificou a Globo na semana passada e aguarda a defesa da emissora.
Leia Também:
Outros casos
Outra atriz que fez o mesmo foi Maria Zilda Bethem, que tem 50 anos de carreira e trabalhou em ‘Caras e Bocas’ (2008), ‘Ti-Ti-Ti’ (2010) e ‘Êta Mundo Bom’ (2016). Ela foi a primeira a processar.
O caso de Maria Zilda ainda corre no Tribunal de Justiça do Rio. Ela alega que foi contratada da Globo por 40 anos e que, durante o período em que ficou no ar, não havia legislação específica ou algo em contrato que estipulasse um valor para disponibilização de reprises na TV paga ou no streaming.
Além de Fasano e Maria Zilda, outro caso que veio à tona recentemente é o do cantor Conrado, que fez sucesso nos anos 1980. Ele dise que não foi pago por reexibições do humorístico ‘Os Trapalhões’, no qual atuou de 1990 a 1994. O caso também está na esfera judicial da capital fluminense.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes