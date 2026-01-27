A Nobreza do Amor: conheça história da nova novela da Globo

Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais - Foto: Globo/Estevam Avellar

A próxima novela das seis da Globo, “A Nobreza do Amor”, já está perto de estrear nas telinhas. A trama estreia no dia 16 de março, substituindo “Êta Mundo Melhor”, e se passa em um reino fictício chamado Batanga, na África, e no interior do Rio Grande do Norte.

O elenco conta com nomes como Duda Santos, Lázaro Ramos e Ronald Sotto. Ambientada na década de 1920, a história acompanha dois jovens destemidos que se conhecem na cidade fictícia de Barro Preto e lutam por justiça e pela realização de seus sonhos.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O lançamento de um trecho da novela movimentou as redes sociais. “Já pode trazer o Emmy só por essa fotografia”, afirmou um internauta. Outro fez referência à novela das nove, que está em alta nas redes sociais: “Novela do ano junto com Três Graças”.

Sobre a história

A novela mergulha no continente africano, no reino fictício de Batanga, uma ex-colônia portuguesa. Na trama, Alika (Duda Santos) foge para o Brasil ao lado da mãe, a rainha Niara (Erika Januza), em busca de escapar de Jendal (Lázaro Ramos).

Já no Brasil, rainha e princesa passam a viver sob as identidades de Lúcia e Vera, escondendo-se do tirano que deseja, a todo custo, capturar Alika para torná-la sua esposa.

Com foco na história de amor entre Alika e Tonho (Ronald Sotto), o casal se aproxima rapidamente e constrói um romance. No entanto, vindos de contextos diferentes, eles precisam enfrentar as armações de outros vilões da trama

Veja: