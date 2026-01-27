Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELENOVELA

A Nobreza do Amor: conheça história da nova novela da Globo

Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/01/2026 - 16:08 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais
Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais -

A próxima novela das seis da Globo, “A Nobreza do Amor”, já está perto de estrear nas telinhas. A trama estreia no dia 16 de março, substituindo “Êta Mundo Melhor”, e se passa em um reino fictício chamado Batanga, na África, e no interior do Rio Grande do Norte.

O elenco conta com nomes como Duda Santos, Lázaro Ramos e Ronald Sotto. Ambientada na década de 1920, a história acompanha dois jovens destemidos que se conhecem na cidade fictícia de Barro Preto e lutam por justiça e pela realização de seus sonhos.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O lançamento de um trecho da novela movimentou as redes sociais. “Já pode trazer o Emmy só por essa fotografia”, afirmou um internauta. Outro fez referência à novela das nove, que está em alta nas redes sociais: “Novela do ano junto com Três Graças”.

Leia Também:

Ator de Três Graças surpreende com fazenda e vida no campo
Ex-apresentador do SBT vende mansão de luxo por valor milionário
Globo enfrenta onda de processos por novelas no streaming

Sobre a história

A novela mergulha no continente africano, no reino fictício de Batanga, uma ex-colônia portuguesa. Na trama, Alika (Duda Santos) foge para o Brasil ao lado da mãe, a rainha Niara (Erika Januza), em busca de escapar de Jendal (Lázaro Ramos).

Já no Brasil, rainha e princesa passam a viver sob as identidades de Lúcia e Vera, escondendo-se do tirano que deseja, a todo custo, capturar Alika para torná-la sua esposa.

Com foco na história de amor entre Alika e Tonho (Ronald Sotto), o casal se aproxima rapidamente e constrói um romance. No entanto, vindos de contextos diferentes, eles precisam enfrentar as armações de outros vilões da trama

Veja:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Globo Nova novela da Globo novela das 18h

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais
Play

Repórter do SBT é assaltada durante transmissão ao vivo; veja

Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais
Play

Conversa picante entre homens em reality da Globo viraliza

Primeiras imagens da trama viralizou nas redes sociais
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

x