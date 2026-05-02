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EMOCIONANTE

Homenagem: esposa de Faustão emociona ao falar da saúde do marido

Faustão completa 76 anos neste sábado, 2

Edvaldo Sales
Por

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Faustão completa 76 anos neste sábado, 2
Faustão completa 76 anos neste sábado, 2 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A esposa de Faustão, Luciana Cardoso, usou as redes sociais neste sábado, 2, para homenagear o marido, que está completando 76 anos.

Ela publicou diversos registros do apresentador em família e falou sobre o estado de saúde dele, que nos últimos dois anos foi submetido a quatro transplantes de órgãos.

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“Hoje é o dia dele! A pessoa mais forte e resiliente que eu conheço. Mais um aniversário que é um presente pra nossa família. Os últimos anos foram desafiadores, mas agora posso dizer que estamos chegando na linha de chegada da retomada da vida com a plenitude que você merece”, disse.

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Luciana Cardoso seguiu: “Estaremos aqui sempre pra te apoiar e comemorar cada vitória. Te adoro! Obrigada por se manter firme no propósito de continuar em nossas vidas por mais tempo. Feliz aniversário!! Parabéns!”, acrescentou.

No final, ela também fez um agradecimento aos doadores de órgãos: “Obrigada a todas as família que disseram SIM a doação e permitiram que a vida continuasse”, finalizou.

Veja a publicação:

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Um post compartilhado por Luciana Cardoso (@lucard)

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Tags:

faustão Homenagem

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