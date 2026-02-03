Menu
SAÚDE

Faustão preocupa fãs ao surgir em nova foto; confira

O apresentador compareceu à celebração do aniversário do filho do meio

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/02/2026 - 16:48 h

O famoso passou por um processo delicado
O famoso passou por um processo delicado

Faustão surgiu em um clique raro ao lado da família nesta segunda-feira, 2. Celebrando o aniversário de 22 anos de seu filho do meio, João Guilherme Silva, o apresentador preocupou os fãs ao surgir em uma cadeira de rodas.

“Ontem foi muito especial poder passar meu aniversário com quem eu tanto amo!”, escreveu o jovem na legenda da publicação, em que parece com o irmão mais novo, Rodrigo Silva, e a mãe, Luciana Cardoso.

João também aproveitou a ocasião para lamentar a ausência da irmã mais velha, a cantora Lara Silva. “Faltando apenas a presença da nossa talentosíssima irmã”, disparou ele.

Saúde de Faustão

Vale lembrar que Faustão passou por um processo delicado de saúde nos últimos três anos. O apresentador foi submetido a quatro transplantes entre 2023 e 2025, devido a complicações graves de saúde.

O primeiro transplante foi de coração, em agosto de 2023. Já em 2024, ele recebeu um rim em fevereiro, realizando o mesmo procedimento em agosto do ano seguinte, juntamente com transplante de fígado.

x