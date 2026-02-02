BEBÊ À VISTA!
Brunna Gonçalves planeja segundo filho com Ludmilla: "Crescer junto"
Brunna e Ludmilla são mães da pequena Zuri
Por Franciely Gomes
Brunna Gonçalves abriu o coração e revelou que já está planejando ter seu segundo filho com a cantora Ludmilla. Mãe da pequena Zuri, a dançarina afirmou que pretende ter crianças com pouca diferença de idade, para crescerem juntas.
“Eu já falei que eu quero engravidar em seguida pra crescer junto com a Zuri, sabe? Eu quero que sejam mais ou menos da mesma idade, fazer tudo de uma vez só”, disse ela, em entrevista ao Portal Leo Dias.
A ex-BBB ainda informou que já tem o óvulo fecundado pronto para realizar a inseminação artificial. “A gente tem desde a outra vez, tá botadinho. Assim que eu decidir, é só colocar”, disparou.
Entretanto, Brunna confessou que vai esperar seu corpo se recuperar para gerra outra criança. “Não vai ser agora, não. Calma! Acabei de voltar pro meu corpo. Vou dar um respiro aí e a gente pensa”, concluiu.
