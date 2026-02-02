Menu
ENTRETENIMENTO
PARCEIROS DE TREINO

Léo Santana treina com filho de Xanddy e brinca: “Me chama de tio”

O cantor posou ao lado do herdeiro do pagode na academia

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/02/2026 - 22:51 h

Victor atua como fisiculturista
Léo Santana fez um treino especial na academia, nesta segunda-feira, 2. O cantor fez uma série de exercícios ao lado de Victor Alexandre, filho caçula do pagodeiro Xanddy Harmonia com a dançarina Carla Perez.

“Treino de perna com esse 'mutantezin' de 22 anos que me chama de tio. Culpa sua, Xanddy”, escreveu Léo na legenda da publicação, em que aparece ao lado do jovem, de 22 anos de idade.

Já Victor revelou que o pai foi quem o ajudou na escolha das fotos publicadas. “Dump de 72 horas em Salvador! Meu 'tio' Léo Santana, me perdoe, meu pai mandou eu abrir com essa foto que o ângulo me ajudou. Teve corrida, 5 km no Corre Carnaval Folia e um passeio no mar. É a Bahia!!!”, disparou ele.

x