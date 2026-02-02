Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SOLTOU O VERBO

Mamãe do ano? Jojo Todynho abre o jogo sobre gravidez

A cantora falou abertamente sobre o desejo de ser mãe

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

02/02/2026 - 21:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A famosa reagiu aos boatos de ter um bebê
A famosa reagiu aos boatos de ter um bebê -

Jojo Todynho abriu o coração e falou abertamente sobre a vontade de ser mãe. Presente no segundo dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste fim de semana, a influenciadora alegou que foi deixando o desejo de lado aos poucos.

“Acho que há tempo para todas as coisas. Todas as vezes que tentei pular etapas da minha vida, não foram positivas. Colocar um filho no mundo hoje é muito fácil, mas filho requer atenção, responsabilidade, amor e carinho. Se não, fica uma criança sem educação”, disse ela em entrevista ao Portal LeoDias.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lipo na região íntima? Paolla Oliveira abre o jogo sobre cirurgia
Regina Casé, Kanalha e +: famosos marcam presença na festa de Iemanjá
Neymar é o pai? Suposta amante revela verdade sobre paternidade

A famosa ainda reforçou que moldou sua personalidade desde a criação com a avó. “Eu sempre tive uma personalidade forte, mas venho de uma família que sempre me colocou na linha”, disparou.

“Todo mundo sabe que sou netinha de vovó. Minha avó é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje eu devo, primeiro, a Deus, e a ela. O caráter a gente nasce, mas nossa família molda”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gestação gravidez jojo todynho

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa reagiu aos boatos de ter um bebê
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

A famosa reagiu aos boatos de ter um bebê
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa reagiu aos boatos de ter um bebê
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa reagiu aos boatos de ter um bebê
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x