SOLTOU O VERBO
Mamãe do ano? Jojo Todynho abre o jogo sobre gravidez
A cantora falou abertamente sobre o desejo de ser mãe
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Jojo Todynho abriu o coração e falou abertamente sobre a vontade de ser mãe. Presente no segundo dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste fim de semana, a influenciadora alegou que foi deixando o desejo de lado aos poucos.
“Acho que há tempo para todas as coisas. Todas as vezes que tentei pular etapas da minha vida, não foram positivas. Colocar um filho no mundo hoje é muito fácil, mas filho requer atenção, responsabilidade, amor e carinho. Se não, fica uma criança sem educação”, disse ela em entrevista ao Portal LeoDias.
Leia Também:
A famosa ainda reforçou que moldou sua personalidade desde a criação com a avó. “Eu sempre tive uma personalidade forte, mas venho de uma família que sempre me colocou na linha”, disparou.
“Todo mundo sabe que sou netinha de vovó. Minha avó é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje eu devo, primeiro, a Deus, e a ela. O caráter a gente nasce, mas nossa família molda”, concluiu.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes