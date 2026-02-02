Mamãe do ano? Jojo Todynho abre o jogo sobre gravidez

A famosa reagiu aos boatos de ter um bebê - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho abriu o coração e falou abertamente sobre a vontade de ser mãe. Presente no segundo dia de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, neste fim de semana, a influenciadora alegou que foi deixando o desejo de lado aos poucos.

“Acho que há tempo para todas as coisas. Todas as vezes que tentei pular etapas da minha vida, não foram positivas. Colocar um filho no mundo hoje é muito fácil, mas filho requer atenção, responsabilidade, amor e carinho. Se não, fica uma criança sem educação”, disse ela em entrevista ao Portal LeoDias.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A famosa ainda reforçou que moldou sua personalidade desde a criação com a avó. “Eu sempre tive uma personalidade forte, mas venho de uma família que sempre me colocou na linha”, disparou.

“Todo mundo sabe que sou netinha de vovó. Minha avó é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho hoje eu devo, primeiro, a Deus, e a ela. O caráter a gente nasce, mas nossa família molda”, concluiu.