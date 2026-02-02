Neymar é o pai? Suposta amante revela verdade sobre paternidade

Modelo fez revalação nas suas redes sociais - Foto: Reprodução| Redes sociais

A modelo Any Awuada, conhecida por afirmar que Neymar Jr. seria o pai de sua filha, Maria Vitória, nascida em novembro de 2025, usou as redes sociais para revelar o verdadeiro pai da criança após meses de polêmica.

Sob as especulações envolvendo o nome do jogador, Any abriu o jogo, por meio dos stories do Instagram, que não existe qualquer parentesco entre Neymar e a filha. Ainda nas publicações, a modelo revelou que o pai da criança se chama Vinicius Keller.

Segundo Any, a decisão de tornar a paternidade pública foi motivada pelo desejo de encerrar os boatos. Ela também afirmou que Vinicius tem sido um pai presente e dedicado.

“Vocês vivem me perguntando e eu falei que ia falar, né? Estou postando agora porque estou orgulhosa. Tenho visto ele como um bom pai. Ele tem sido incrível, assim como a família dele. Então, estou postando para parar essas fofocas”, declarou.

Sobre a polêmica

A controvérsia teve início em março de 2025, quando Any Awuada afirmou ter tido um envolvimento com Neymar durante uma festa no interior de São Paulo.

Desde então, a modelo vinha associando o nome do jogador à paternidade da criança, o que gerou ampla repercussão nas redes sociais.