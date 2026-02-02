Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Neymar é o pai? Suposta amante revela verdade sobre paternidade

Modelo fez revelação nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

02/02/2026 - 16:19 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Modelo fez revalação nas suas redes sociais
Modelo fez revalação nas suas redes sociais -

A modelo Any Awuada, conhecida por afirmar que Neymar Jr. seria o pai de sua filha, Maria Vitória, nascida em novembro de 2025, usou as redes sociais para revelar o verdadeiro pai da criança após meses de polêmica.

Sob as especulações envolvendo o nome do jogador, Any abriu o jogo, por meio dos stories do Instagram, que não existe qualquer parentesco entre Neymar e a filha. Ainda nas publicações, a modelo revelou que o pai da criança se chama Vinicius Keller.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo Any, a decisão de tornar a paternidade pública foi motivada pelo desejo de encerrar os boatos. Ela também afirmou que Vinicius tem sido um pai presente e dedicado.

Leia Também:

Mara Maravilha vai parar na UTI após internação às pressas
Campo de futebol e mais: saiba como é a mansão de Lucas Paquetá
Grávida? Tatá Werneck esclarece boato de segunda gestação

“Vocês vivem me perguntando e eu falei que ia falar, né? Estou postando agora porque estou orgulhosa. Tenho visto ele como um bom pai. Ele tem sido incrível, assim como a família dele. Então, estou postando para parar essas fofocas”, declarou.

Sobre a polêmica

A controvérsia teve início em março de 2025, quando Any Awuada afirmou ter tido um envolvimento com Neymar durante uma festa no interior de São Paulo.

Desde então, a modelo vinha associando o nome do jogador à paternidade da criança, o que gerou ampla repercussão nas redes sociais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Any Awuada neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Modelo fez revalação nas suas redes sociais
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Modelo fez revalação nas suas redes sociais
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Modelo fez revalação nas suas redes sociais
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Modelo fez revalação nas suas redes sociais
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x